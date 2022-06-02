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Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T02:21+0300
2022-06-02T02:21+0300
türkiye
sivas
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde çiftçilikle uğraşan 64 yaşındaki Hasan Yuva, 5 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.Buradan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yuva kurtarılamadı.Yuva'nın cenazesinin yarın Çatpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Öte yandan, Diyarbakır'dan koyunlarını otlatmak için Sivas'ın Divriği ilçesine gelen 53 yaşındaki Remzi Polat da rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Polat yaşam mücadelesini kaybetti.Polat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.
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sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti

02:21 02.06.2022
© DHAKKKA, Kene ısırması
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© DHA
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Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi
Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde çiftçilikle uğraşan 64 yaşındaki Hasan Yuva, 5 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Buradan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yuva kurtarılamadı.
Yuva'nın cenazesinin yarın Çatpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan, Diyarbakır'dan koyunlarını otlatmak için Sivas'ın Divriği ilçesine gelen 53 yaşındaki Remzi Polat da rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Polat yaşam mücadelesini kaybetti.
Polat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.
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