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Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob
Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob
Slovenya parlamentosu, Robert Golob başbakanlığında kurulan "merkez sol hükümeti" onayladı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T00:55+0300
2022-06-02T00:55+0300
2022-06-02T00:55+0300
türkiye
robert golob
slovenya
başbakan
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Parlamento bugünkü oturumda, ülkenin yeni hükümetindeki bakanları ve başbakanı belirledi. Çoğunluğun oyuyla merkez soldan Golob, ülkenin yeni başbakanı seçildi. Uzun saatler süren oturumda, 28 vekilin aleyhte, 53 vekilin ise lehinde oy kullandığı 18 bakandan oluşan hükümet resmen belirlendi. Slovenya’da 24 Nisan seçimleri Slovenya'da 24 Nisan'da düzenlenen genel seçimin galibi Robert Golob, üç dönem başbakan olan Janez Jansa'ya karşı kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekmişti. Özgürlük Hareketi ile bu yıl siyasete atılan 55 yaşındaki elektrik mühendisi Golob, amacının merkez liberal ve soldan oluşan istikrarlı bir hükümet kurmak olduğunu belirtmişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
robert golob, slovenya, başbakan
Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob
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Slovenya parlamentosu, Robert Golob başbakanlığında kurulan "merkez sol hükümeti" onayladı.
Parlamento bugünkü oturumda, ülkenin yeni hükümetindeki bakanları ve başbakanı belirledi.
Çoğunluğun oyuyla merkez soldan Golob, ülkenin yeni başbakanı seçildi. Uzun saatler süren oturumda, 28 vekilin aleyhte, 53 vekilin ise lehinde oy kullandığı 18 bakandan oluşan hükümet resmen belirlendi.
Slovenya’da 24 Nisan seçimleri Slovenya'da 24 Nisan'da düzenlenen genel seçimin galibi Robert Golob, üç dönem başbakan olan Janez Jansa'ya karşı kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekmişti.
Özgürlük Hareketi ile bu yıl siyasete atılan 55 yaşındaki elektrik mühendisi Golob, amacının merkez liberal ve soldan oluşan istikrarlı bir hükümet kurmak olduğunu belirtmişti.