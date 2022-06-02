Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220602/slovenyada-yeni-hukumet-belli-oldu-basbakan-robert-golob-1056900115.html
Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob
Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob
Slovenya parlamentosu, Robert Golob başbakanlığında kurulan "merkez sol hükümeti" onayladı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T00:55+0300
2022-06-02T00:55+0300
türkiye
robert golob
slovenya
başbakan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056900090_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_93541c8806ca108bafea425e9002dab4.jpg
Parlamento bugünkü oturumda, ülkenin yeni hükümetindeki bakanları ve başbakanı belirledi. Çoğunluğun oyuyla merkez soldan Golob, ülkenin yeni başbakanı seçildi. Uzun saatler süren oturumda, 28 vekilin aleyhte, 53 vekilin ise lehinde oy kullandığı 18 bakandan oluşan hükümet resmen belirlendi. Slovenya’da 24 Nisan seçimleri Slovenya'da 24 Nisan'da düzenlenen genel seçimin galibi Robert Golob, üç dönem başbakan olan Janez Jansa'ya karşı kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekmişti. Özgürlük Hareketi ile bu yıl siyasete atılan 55 yaşındaki elektrik mühendisi Golob, amacının merkez liberal ve soldan oluşan istikrarlı bir hükümet kurmak olduğunu belirtmişti.
türkiye
slovenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056900090_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_efb2b5440bcf21786ab439333423acfe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
robert golob, slovenya, başbakan

Slovenya'da yeni hükümet belli oldu: Başbakan Robert Golob

00:55 02.06.2022
© AP PhotoRobert Golob
Robert Golob - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
Slovenya parlamentosu, Robert Golob başbakanlığında kurulan "merkez sol hükümeti" onayladı.
Parlamento bugünkü oturumda, ülkenin yeni hükümetindeki bakanları ve başbakanı belirledi.
Çoğunluğun oyuyla merkez soldan Golob, ülkenin yeni başbakanı seçildi. Uzun saatler süren oturumda, 28 vekilin aleyhte, 53 vekilin ise lehinde oy kullandığı 18 bakandan oluşan hükümet resmen belirlendi.
Slovenya’da 24 Nisan seçimleri Slovenya'da 24 Nisan'da düzenlenen genel seçimin galibi Robert Golob, üç dönem başbakan olan Janez Jansa'ya karşı kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekmişti.
Özgürlük Hareketi ile bu yıl siyasete atılan 55 yaşındaki elektrik mühendisi Golob, amacının merkez liberal ve soldan oluşan istikrarlı bir hükümet kurmak olduğunu belirtmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала