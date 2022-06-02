https://tr.sputniknews.com/20220602/sulama-kanalinda-yuzunu-yikamak-istedi-suya-dusup-kayboldu-1056903550.html

Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu

Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu

Adana’da sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen kişi dengesini yitirerek suya düştü. Akıntıya kapılan adam kayboldu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T05:10+0300

2022-06-02T05:10+0300

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki Tekin Kıray, arkadaşıyla birlikte sulama kanalının yanında bir süre alkol aldı.Sonra Kıray, yüzünü yıkamak için sulama kanalındaki çelik hatlarının üzerinden eğildi. Kıray, yüzünü yıkamaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek suya düştü.Durumu fark eden arkadaşı hemen polise olayı bildirdi. Bu sırada Tekin Kıray akıntıya kapılarak suda kayboldu. Bölgeye gelen polis çevrede incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından savcı talimatıyla sulama kanalının suyu kesildi. Suda kaybolan Kıray’ın arama çalışmaları devam ediyor.

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adana, kanal, baraj, yaşlı, düşüş