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https://tr.sputniknews.com/20220602/sulama-kanalinda-yuzunu-yikamak-istedi-suya-dusup-kayboldu-1056903550.html
Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu
Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu
Adana’da sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen kişi dengesini yitirerek suya düştü. Akıntıya kapılan adam kayboldu. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T05:10+0300
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adana
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yaşlı
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki Tekin Kıray, arkadaşıyla birlikte sulama kanalının yanında bir süre alkol aldı.Sonra Kıray, yüzünü yıkamak için sulama kanalındaki çelik hatlarının üzerinden eğildi. Kıray, yüzünü yıkamaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek suya düştü.Durumu fark eden arkadaşı hemen polise olayı bildirdi. Bu sırada Tekin Kıray akıntıya kapılarak suda kayboldu. Bölgeye gelen polis çevrede incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından savcı talimatıyla sulama kanalının suyu kesildi. Suda kaybolan Kıray’ın arama çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/cep-telefonuyla-konusurken-50-metrelik-ucurumdan-dustu-1056688158.html
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adana, kanal, baraj, yaşlı, düşüş

Sulama kanalında yüzünü yıkamak istedi, suya düşüp kayboldu

05:10 02.06.2022
© İHAAdana’da sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen kişi dengesini yitirerek suya düştü. Akıntıya kapılan adam kayboldu.
Adana’da sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen kişi dengesini yitirerek suya düştü. Akıntıya kapılan adam kayboldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© İHA
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Adana’da sulama kanalında yüzünü yıkamak isteyen kişi dengesini yitirerek suya düştü. Akıntıya kapılan adam kayboldu.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki Tekin Kıray, arkadaşıyla birlikte sulama kanalının yanında bir süre alkol aldı.
Sonra Kıray, yüzünü yıkamak için sulama kanalındaki çelik hatlarının üzerinden eğildi. Kıray, yüzünü yıkamaya çalıştığı esnada dengesini kaybederek suya düştü.
Durumu fark eden arkadaşı hemen polise olayı bildirdi. Bu sırada Tekin Kıray akıntıya kapılarak suda kayboldu.
Bölgeye gelen polis çevrede incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından savcı talimatıyla sulama kanalının suyu kesildi.
Suda kaybolan Kıray’ın arama çalışmaları devam ediyor.
Adana’da cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini kaybedip 50 metrelik uçurumdan düşen üniversite öğrencisi itfaiye ekiplerinin 1 saat 40 dakikalık çalışması sonrasında kurtarıldı. Yaralı genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
TÜRKİYE
Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü
26 Mayıs, 02:57
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