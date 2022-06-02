Suriye'den gelen toz taşınımı kentleri kızıla bürüdü
© AAHatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
© AA
Suriye'den gelen toz taşınımı nedeniyle Hatay ve Kilis kızıla büründü.
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.
Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırdı
Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
© İHA / AHMET SEHER-Hatay’ın İskenderun ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu.
© İHA / AHMET SEHER-
Kilis'te öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.
© AAHatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
© AA
Adıyaman'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.