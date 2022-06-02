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Suriye'den gelen toz taşınımı kentleri kızıla bürüdü
Suriye'den gelen toz taşınımı kentleri kızıla bürüdü
Suriye'den gelen toz taşınımı nedeniyle Hatay ve Kilis kızıla büründü. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T19:46+0300
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türkiye
hatay
suriye
toz taşınımı
hava
antakya
defne
reyhanlı
kırıkhan
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Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırdıToz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.Kilis'te öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.Adıyaman'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
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hatay
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defne
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hatay, suriye, toz taşınımı, hava, antakya, defne, reyhanlı, kırıkhan

Suriye'den gelen toz taşınımı kentleri kızıla bürüdü

19:46 02.06.2022
© AAHatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AA
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Suriye'den gelen toz taşınımı nedeniyle Hatay ve Kilis kızıla büründü.
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.
Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırdı
Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
© İHA / AHMET SEHER-Hatay’ın İskenderun ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu.
© İHA / AHMET SEHER-
Kilis'te öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.
© AAHatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.
© AA
Adıyaman'da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
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