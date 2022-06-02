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Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, pişmanım
Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, pişmanım
Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriye uyruklu zihinsel engelli kadına bankta otururken tekme atan Şakir Çakır, tutuklandı. Çakır ifadesinde, çocuğunun kaçırılmak... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T12:10+0300
2022-06-02T12:10+0300
2022-06-02T12:10+0300
türkiye
gaziantep
tekme
ifade
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Gaziantep'te 70 yaşındaki zihinsel engelli kadına tekme atan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.Çocuk kaçırıldığı iddiaları üzerine tekme attığını ve pişman olduğunu söyleyen Çakır, ifadesinde tekme attığı kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürdü:"4 çocuğum var. Olay günü kalabalık toplanmış ve çocuk kaçıran bir kişinin yakalandığını söylüyordu. Ben de olayın kendi kızıma yönelik bir kaçırma eylemi olduğunu düşündüm. Kendimi kaybettim ve kalabalıkta erkek sandığım kişiye yönelik kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim. Müştekinin kadın olduğunu bilmiyordum. Müşteki de ilk etapta benden şikayetçi olmamıştı. Olaydan dolayı pişmanım.''Bu arada, Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olan Leyla Muhammed'in, birkaç gün içerisinde taburcu edileceği belirtildi.Ne olmuştu?Güztepe Mahallesi'nde, pazartesi günü bankta oturan Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'in (70) çevresinde toplananlar, çocuk kaçırmaya çalıştığını ileri sürdü.Bu sırada kalabalık arasındaki bir kişi yaşlı kadına tekme attı. Saldırı anı ve kadının gözyaşı döktüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaşlı kadına tekme attığı tespit edilen Şakir Çakır’ı gözaltına aldı. Çocuk kaçırıldığı iddiaları üzerine tekme attığını ve pişman olduğunu söyleyen Çakır, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak, karara başsavcılık itiraz edince Çakır, yeniden gözaltına alındı.Yapılan araştırmada; 'fuhşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Çakır, polisteki işlemlerinin ardından salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.
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gaziantep, tekme, ifade
Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, pişmanım
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Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriye uyruklu zihinsel engelli kadına bankta otururken tekme atan Şakir Çakır, tutuklandı. Çakır ifadesinde, çocuğunun kaçırılmak istendiğini sandığını ve vurduğu kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürdü, ''Bir anlık kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim" dedi.
Gaziantep'te 70 yaşındaki zihinsel engelli kadına tekme atan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.
Çocuk kaçırıldığı iddiaları üzerine tekme attığını ve pişman olduğunu söyleyen Çakır, ifadesinde tekme attığı kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürdü:
"4 çocuğum var. Olay günü kalabalık toplanmış ve çocuk kaçıran bir kişinin yakalandığını söylüyordu. Ben de olayın kendi kızıma yönelik bir kaçırma eylemi olduğunu düşündüm. Kendimi kaybettim ve kalabalıkta erkek sandığım kişiye yönelik kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim. Müştekinin kadın olduğunu bilmiyordum. Müşteki de ilk etapta benden şikayetçi olmamıştı. Olaydan dolayı pişmanım.''
Bu arada, Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olan Leyla Muhammed'in, birkaç gün içerisinde taburcu edileceği belirtildi.
Ne olmuştu?
Güztepe Mahallesi'nde, pazartesi günü bankta oturan Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'in (70) çevresinde toplananlar, çocuk kaçırmaya çalıştığını ileri sürdü.
Bu sırada kalabalık arasındaki bir kişi yaşlı kadına tekme attı. Saldırı anı ve kadının gözyaşı döktüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaşlı kadına tekme attığı tespit edilen Şakir Çakır’ı gözaltına aldı. Çocuk kaçırıldığı iddiaları üzerine tekme attığını ve pişman olduğunu söyleyen Çakır, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak, karara başsavcılık itiraz edince Çakır, yeniden gözaltına alındı.
Yapılan araştırmada; 'fuhşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Çakır, polisteki işlemlerinin ardından salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.