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https://tr.sputniknews.com/20220602/tanju-ozcan-hakkinda-onleyici-tedbir-karari-1056901948.html
Tanju Özcan hakkında 'önleyici tedbir' kararı
Tanju Özcan hakkında 'önleyici tedbir' kararı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar’a söyledikleri üzerine açılan davada mahkeme korunma kararı verdi. Mahkeme, Çınar’ın 30... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T02:10+0300
2022-06-02T02:10+0300
türkiye
tanju özcan
tedbir
mahkeme
karar
ak parti
akp
bolu
bolu belediyesi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Partili Meclis üyesi Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi? El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz” şeklinde karşılık verdi. Yaşanan olayların ardından meclis üyesi Çınar, avukatı aracılığıyla Bolu 1. Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Mahkeme, belediye meclis üyesi Hacer Çınar’ın 30 gün süreyle Belediye Başkanı Özcan’dan korunmasına karar verdi.Ayrıca, Özcan’ın aykırı hareket etmesi halinde hapis cezasıyla cezalandırılacağının belirtildiği kararda, “Aleyhine önleyici tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırı hareketin her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına karar verilecektir” denildi.
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tanju özcan, tedbir, mahkeme, karar, ak parti, akp, bolu, bolu belediyesi

Tanju Özcan hakkında 'önleyici tedbir' kararı

02:10 02.06.2022
© DHABolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© DHA
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar’a söyledikleri üzerine açılan davada mahkeme korunma kararı verdi. Mahkeme, Çınar’ın 30 gün süreyle Özcan’dan korunmasına, aykırı hareket etmesi halinde ise hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Partili Meclis üyesi Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi? El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz” şeklinde karşılık verdi.

Yaşanan olayların ardından meclis üyesi Çınar, avukatı aracılığıyla Bolu 1. Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Mahkeme, belediye meclis üyesi Hacer Çınar’ın 30 gün süreyle Belediye Başkanı Özcan’dan korunmasına karar verdi.

Ayrıca, Özcan’ın aykırı hareket etmesi halinde hapis cezasıyla cezalandırılacağının belirtildiği kararda, “Aleyhine önleyici tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırı hareketin her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına karar verilecektir” denildi.
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