https://tr.sputniknews.com/20220602/ticaret-bakani-mus-tum-zamanlarin-en-yuksek-mayis-ayi-ihracati-1056908401.html
Ticaret Bakanı Muş: Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı
Ticaret Bakanı Muş: Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı
Türkiye ekonomisini mayıs ayı ihracatı yüzde 15,22 artışla 19 milyar dolar oldu. İthalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,8 artışla 29,7 milyar... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T11:22+0300
2022-06-02T11:22+0300
2022-06-02T11:22+0300
ekonomi
büyüme
türkiye
ekonomi
ihracat
ithalat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055994622_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b68fd7ea5bfb66cf6061a0f0b61e6577.jpg
Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 15.2 oranında artışla 18 milyar 973 milyon dolar, ithalat yüzde 43,8 oranında artışla 29 milyar 652 milyon dolar oldu.Böylece, mayıs ayında dış ticaret hacmi, yüzde 31,1 oranında artarak 48 milyar 625 milyon dolar, dış ticaret açığı 10 milyar 679 milyon dolar oldu.2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 20,4 oranında artarak 102 milyar 504 milyon dolar, ithalat, yüzde 40,9 oranında artarak 145 milyar 737 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 31,6 oranında artarak 248 milyar 241 milyon dolar oldu.'İhracatta güçlü performansımızı sürdürdük'Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatta güçlü performansımızı Mayıs ayında da sürdürdük. Mayıs ayı ihracatımız, yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatıdır. 2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220531/turkiye-ilk-ceyrekte-73-buyudu-1056837517.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055994622_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2a911c1973ab41d4d1223113d516b4a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
büyüme, türkiye, ekonomi, ihracat, ithalat
Ticaret Bakanı Muş: Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı
Abone ol
Türkiye ekonomisini mayıs ayı ihracatı yüzde 15,22 artışla 19 milyar dolar oldu. İthalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,8 artışla 29,7 milyar dolara ulaştı.
Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 15.2 oranında artışla 18 milyar 973 milyon dolar, ithalat yüzde 43,8 oranında artışla 29 milyar 652 milyon dolar oldu.
Böylece, mayıs ayında dış ticaret hacmi, yüzde 31,1 oranında artarak 48 milyar 625 milyon dolar, dış ticaret açığı 10 milyar 679 milyon dolar oldu.
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 20,4 oranında artarak 102 milyar 504 milyon dolar, ithalat, yüzde 40,9 oranında artarak 145 milyar 737 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 31,6 oranında artarak 248 milyar 241 milyon dolar oldu.
'İhracatta güçlü performansımızı sürdürdük'
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatta güçlü performansımızı Mayıs ayında da sürdürdük. Mayıs ayı ihracatımız, yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatıdır. 2022 yılında, ilk 5 ayın tamamında en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve beşte beş yaptık" dedi.