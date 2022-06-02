https://tr.sputniknews.com/20220602/ukrayna-merkez-bankasi-politika-faiz-oranini-yuzde-10dan-yuzde-25e-yukseltti-1056925153.html

Ukrayna Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltti

Ukrayna Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltti

Ukrayna Merkez Bankası, Rus askeri operasyonunun başlarında aldığı politika faiz oranını sabitleme kararından vazgeçerek, yıllık yüzde 10'dan yüzde 25'e... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T20:04+0300

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Ukrayna Merkez Bankası, politika faiz oranını artırarak yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkardığını duyurdu.Banka’dan yapılan açıklamada, “Bu adımın amacı, diğer önlemlerle birlikte, vatandaşların Grivna gelirlerini ve tasarruflarını korumak, Grivna varlıklarının çekiciliğini arttırmak, döviz piyasası üzerindeki baskıyı azaltmak ve sonuç olarak Merkez Bankası'nın döviz kuru istikrarını sağlama ve savaş sırasında enflasyonist süreçleri önlemedeki gücünü arttırmaktır” denildi.Bankaya göre, kilit orandaki hafif bir artışın, ülkede yürütülen askeri operasyon sırasında parasal aktarım mekanizmasının sınırlı etkinliği nedeniyle finansal ve ekonomik sistem üzerinde önemli bir etkisi olmayacak. Ayrıca bu, iskonto oranında daha fazla artış ve buna bağlı olarak mudilerin Grivna varlıklarına ilgisini artıracak.

https://tr.sputniknews.com/20220602/canli--zelenskiy-ukrayna-topraklarinin-yuzde-20si-rusyanin-kontrolunde--1056920036.html

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