https://tr.sputniknews.com/20220602/usulsuz-recete-operasyonunda-aralarinda-2-doktorlarin-da-oldugu-16-zanlidan-4u-tutuklandi-1056928561.html

Usulsüz reçete operasyonunda aralarında 2 doktorun bulunduğu 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Usulsüz reçete operasyonunda aralarında 2 doktorun bulunduğu 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Kırklareli ve İstanbul'da 'usulsüz reçete' operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan, aralarında 2 doktor ile eczacı kalfasının da bulunduğu 16... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T23:15+0300

2022-06-02T23:15+0300

2022-06-02T23:17+0300

türkiye

reçete

istanbul

doktor

operasyon

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden N.D, S.K, A.K. ve T.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Zanlıların 569 sahte reçete düzenleyerek karşılığında 147 bin 700 ilacı eczanelerden teslim aldığı tespit edildi.Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı ilaçların 172 kişi adına usulsüz reçete edildiği belirlenmiş, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 ilde 30 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.Aramalarda, tabanca, 13 mermi, 36 hap ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete ele geçirilmişti.Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunduğu tespit edilen E.Ç, S.C. ve Ö.D. hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

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reçete, istanbul, doktor, operasyon