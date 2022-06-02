https://tr.sputniknews.com/20220602/vanda-bir-evde-20-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056901668.html

Van'da bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 katlı bir evin inşaat halindeki dairesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T01:57+0300

2022-06-02T01:57+0300

2022-06-02T01:57+0300

türkiye

tuşba

van

göçmen

kaçak göçmen

afganistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1056901469_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_482b5de7fc1d2f37e772ed090ad574ae.jpg

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde, Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve özel harekat polisleri, ihbar üzerine ilçenin Kalecik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20 kişi yakalandı.Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

türkiye

tuşba

van

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tuşba, van, göçmen, kaçak göçmen, afganistan