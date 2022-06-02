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Van'da bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 katlı bir evin inşaat halindeki dairesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T01:57+0300
2022-06-02T01:57+0300
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van
göçmen
kaçak göçmen
afganistan
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Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde, Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve özel harekat polisleri, ihbar üzerine ilçenin Kalecik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20 kişi yakalandı.Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
türkiye
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tuşba, van, göçmen, kaçak göçmen, afganistan

Van'da bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı

01:57 02.06.2022
© AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZ-AW634745Van'da bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZ-AW634745
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Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 katlı bir evin inşaat halindeki dairesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde, Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve özel harekat polisleri, ihbar üzerine ilçenin Kalecik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
© AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZ-AW634745Van'da bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
Van'da bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
© AHMET KAVAK - ŞÜKRÜ AKYÜZ-AW634745
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