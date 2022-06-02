https://tr.sputniknews.com/20220602/yesilcamin-rambosu-sonmez-yikilmaz-yasamini-yitirdi-1056928886.html
Yeşilçam'ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz yaşamını yitirdi
Yeşilçam'ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz yaşamını yitirdi
Yeşilçam’ın 'Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti. 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T23:35+0300
2022-06-02T23:35+0300
2022-06-02T23:35+0300
yaşam
yeşilçam
sanatçı
rambo
sönmez yıkılmaz
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Yeşilçam’da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk sinemasının Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında yaşamını yitirdi.Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
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yeşilçam, sanatçı, rambo, sönmez yıkılmaz
Yeşilçam'ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz yaşamını yitirdi
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Yeşilçam’ın 'Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti.
Yeşilçam’da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk sinemasının Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında yaşamını yitirdi.
Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.