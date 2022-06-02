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https://tr.sputniknews.com/20220602/yolda-yururken-duran-kopege-tekme-atip-giden-sahis-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1056929012.html
Yolda duran köpeğe tekme atıp yürümeye etti: Hakkında soruşturma başlatıldı
Yolda duran köpeğe tekme atıp yürümeye etti: Hakkında soruşturma başlatıldı
Silivri’de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T23:50+0300
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köpek
tekme
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Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahıs yürüdüğü sırada sebepsiz yere yolda bekleyen köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Yaşanan olayla ilgili ihbar alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
silivri
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köpek, tekme, silivri

Yolda duran köpeğe tekme atıp yürümeye etti: Hakkında soruşturma başlatıldı

23:50 02.06.2022 (güncellendi: 23:56 02.06.2022)
© İHAYolda yürürken duran köpeğe tekme attı
Yolda yürürken duran köpeğe tekme attı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
© İHA
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Silivri’de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahıs yürüdüğü sırada sebepsiz yere yolda bekleyen köpeğe tekme atarak yoluna devam etti.
Yaşanan olayla ilgili ihbar alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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