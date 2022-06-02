https://tr.sputniknews.com/20220602/yolda-yururken-duran-kopege-tekme-atip-giden-sahis-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1056929012.html

Yolda duran köpeğe tekme atıp yürümeye etti: Hakkında soruşturma başlatıldı

Yolda duran köpeğe tekme atıp yürümeye etti: Hakkında soruşturma başlatıldı

Silivri’de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T23:50+0300

2022-06-02T23:50+0300

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köpek

tekme

silivri

türkiye

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Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahıs yürüdüğü sırada sebepsiz yere yolda bekleyen köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Yaşanan olayla ilgili ihbar alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

silivri

türkiye

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köpek, tekme, silivri