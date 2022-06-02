https://tr.sputniknews.com/20220602/yolda-yururken-duran-kopege-tekme-atip-giden-sahis-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1056929012.html
Yolda duran köpeğe tekme atıp yürümeye etti: Hakkında soruşturma başlatıldı
Yolda duran köpeğe tekme atıp yürümeye etti: Hakkında soruşturma başlatıldı
Silivri’de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma... 02.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-02T23:50+0300
2022-06-02T23:50+0300
2022-06-02T23:56+0300
köpek
tekme
silivri
türkiye
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Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahıs yürüdüğü sırada sebepsiz yere yolda bekleyen köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Yaşanan olayla ilgili ihbar alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
silivri
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köpek, tekme, silivri
Yolda duran köpeğe tekme atıp yürümeye etti: Hakkında soruşturma başlatıldı
23:50 02.06.2022 (güncellendi: 23:56 02.06.2022) Abone ol
Silivri’de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahıs yürüdüğü sırada sebepsiz yere yolda bekleyen köpeğe tekme atarak yoluna devam etti.
Yaşanan olayla ilgili ihbar alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.