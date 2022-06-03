https://tr.sputniknews.com/20220603/46-yasindaki-doktor-kabloyla-agaca-asili-halde-bulundu--1056931689.html

46 yaşındaki doktor, kabloyla ağaca asılı halde bulundu

46 yaşındaki doktor, kabloyla ağaca asılı halde bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ablasına veda mesajı yazarak konum atan pratisyen hekim kabloyla ağaca asılı halde bulundu. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T02:57+0300

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türkiye

doktor

karabük

safranbolu

intihar

kablo

ağaç

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Olay, Cemal Caymaz Mahallesi Yıldız Sokak’ta meydana geldi. Özel bir hastanede doktorluk yapan 46 yaşındaki Hüseyin Sezgin, akşam saatlerinde evinden çıkıp ablasına veda mesajı ile konum attı. Sezgin’in kendisine zarar vereceğini düşünen ablası durumu polis ekiplerine bildirdi. Konuma giden polis ekipleri evli ve iki çocuk sahibi Sezgin’i kabloyla ağaca asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sezgin’in cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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doktor, karabük, safranbolu, intihar, kablo, ağaç