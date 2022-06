ABD'de 41 kişilik çete çökertildi: Aralarında bir Türkiye vatandaşı da var

https://tr.sputniknews.com/20220603/abdde-41-kisilik-cete-cokertildi-aralarinda-bir-turkiye-vatandasi-da-var-1056935337.html

ABD'nin New York eyaletinde mağaza ve eczanelerden milyonlarca dolarlık ürün çalıp satan 41 kişilik bir çete yakalandı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

ABD’nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, 26 Mayıs’ta milyonlarca dolarlık malın çalındığı büyük çaplı bir perakende hırsızlığı operasyonunu yürüten 41 kişilik çetenin çökertildiğini duyurdu.Polis ve Başsavcılık tarafından 3 yıl boyunca yürütülen operasyon sonucunda ele geçirilen çete üyeleri arasında 26 yaşındaki Akasya Yaşaroğlu adlı bir Türkiye vatandaşı da bulunuyor.New York polisi ve New York Baş Savcılığı tarafından ortaklaşa yürütülen 3 yıllık operasyon sonunda, mağaza ve eczanelerden milyonlarca dolarlık lüks mal ve ürün çalıp bunu eBay’den satan 41 kişilik bir çetenin yakalandığını duyurdu.Savcılık iddianamesinde Türkiye vatandaşı Akasya Yaşaroğlu’nun da ismi yer aldı.'Organize suç çetesi, ekonomimizi etkiledi'Operasyonda, çetenin başı olduğu ileri sürülen Roni Rubinov’a ait 3.8 milyon dolar değerindeki ürüne ve 300 bin dolar nakit paraya el konulduğu ifade edildi. Yaşaroğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıkların; çeşitli işletme yolsuzlukları, kara para aklama, çalıntı mal bulundurma suçları, dolandırıcılık planı ve komplo ile suçlandığı belirtildi. New York Belediye Başkanı Adams açıklamada, “Bu sadece hırsızlık değildi, aynı zamanda organize bir suç çetesinin parçası olarak mağazalara giren ve rafları boşaltan insanlardı. Bu devasa perakende hırsızlık planı, büyük mağazalardan büyük zincirlere ve bağımsız işletmelere kadar ekonomimizin her düzeyini etkiledi” dedi.Çetenin çaldığı ürünler arasında tasarımcı kıyafetleri, el çantaları ve diğer lüks moda ürünleri yer aldığı ifade edilerek makyaj malzemelerinden reçetesiz lüks eczane ürünlerine kadar bir çok perakende ürünün çalınarak eBay’de satılmasından büyük miktarda para elde edildiği ifade edildi. Kişilerin evlerine yapılan baskın sonrasında Amazon, Walgreens, Visa, Apple iTunes, American Express ve Pottery Barn dahil olmak üzere yaklaşık 60 farklı perakendeciye ait 550'den fazla hediye veya nakit alışveriş kartı ele geçirildiği ayrıca 300 bin dolar nakit paraya el konulduğu belirtildi. Çalıntı malların eBay’de ‘Treasure-Deals-USA’ adlı online mağaza üzerinden satıldığı ifade edildi. Akasya Yaşaroğlu suçlu bulunursa, 8 ila 25 yıl arası hapis cezası alabileceği belirtildi.

