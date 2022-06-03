https://tr.sputniknews.com/20220603/abdde-sinif-arkadaslarina-silahli-saldiri-tehdidinde-bulunan-13-yasindaki-ogrenci-tutuklandi-1056937857.html

ABD'de sınıf arkadaşlarına silahlı saldırı tehdidinde bulunan 13 yaşındaki öğrenci tutuklandı

ABD'de sınıf arkadaşlarına silahlı saldırı tehdidinde bulunan 13 yaşındaki öğrenci tutuklandı

ABD'nin New York eyaletinde 13 yaşındaki bir öğrenci, okula silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T12:11+0300

2022-06-03T12:11+0300

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dünya

abd

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silahlı saldırgan

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tutuklama

öğrenci

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New York'un Long Island adasındaki Westhampton Ortaokulu'nda öğrenim gören 13 yaşındaki bir erkek öğrenci, silahlı saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.Emniyetten yapılan açıklamada kimliği belirtilmeyen çocuğun okuldaki öğrenci ve yetkililere silahlı saldırı tehdidinde bulunmasının ardından dün tutuklandığı kaydedildi. Kendisine saldıran diğer öğrencilere öfkelendiği için 'okulu vurmayı planladığını' söylediği belirtilen öğrencinin ayrıca, geçtiğimiz hafta Teksas'ta gerçekleşen okul katliamına da atıfta bulunduğu ifade edildi.Emniyetin açıklamasında, çocuğun sınıf arkadaşlarına ve okul yetkililerine "Zorbalık sorununu çözmenin tek yolu şiddet" dediği belirtildi.Terör tehdidinde bulunmak ve ağır tacizde bulunmakla suçlanan çocuğun aile mahkemesinde yargılanması bekleniyor. Long Island'daki olay, Teksas'taki okul katliamının ardından ülke çapında birçok çocuğun okula silahlı saldırı bulunma tehditleri nedeniyle tutuklanması silsilesine eklendi.

https://tr.sputniknews.com/20220530/abdde-ilkokul-katliaminin-ardindan-silahli-saldiri-tehdidinde-bulunan-5-sinif-ogrencisi-tutuklandi-1056807147.html

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abd, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, okul, tutuklama, öğrenci