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ABD'de sınıf arkadaşlarına silahlı saldırı tehdidinde bulunan 13 yaşındaki öğrenci tutuklandı
ABD'de sınıf arkadaşlarına silahlı saldırı tehdidinde bulunan 13 yaşındaki öğrenci tutuklandı
ABD'nin New York eyaletinde 13 yaşındaki bir öğrenci, okula silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T12:11+0300
2022-06-03T12:11+0300
2022-06-03T12:11+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
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tutuklama
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New York'un Long Island adasındaki Westhampton Ortaokulu'nda öğrenim gören 13 yaşındaki bir erkek öğrenci, silahlı saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.Emniyetten yapılan açıklamada kimliği belirtilmeyen çocuğun okuldaki öğrenci ve yetkililere silahlı saldırı tehdidinde bulunmasının ardından dün tutuklandığı kaydedildi. Kendisine saldıran diğer öğrencilere öfkelendiği için 'okulu vurmayı planladığını' söylediği belirtilen öğrencinin ayrıca, geçtiğimiz hafta Teksas'ta gerçekleşen okul katliamına da atıfta bulunduğu ifade edildi.Emniyetin açıklamasında, çocuğun sınıf arkadaşlarına ve okul yetkililerine "Zorbalık sorununu çözmenin tek yolu şiddet" dediği belirtildi.Terör tehdidinde bulunmak ve ağır tacizde bulunmakla suçlanan çocuğun aile mahkemesinde yargılanması bekleniyor. Long Island'daki olay, Teksas'taki okul katliamının ardından ülke çapında birçok çocuğun okula silahlı saldırı bulunma tehditleri nedeniyle tutuklanması silsilesine eklendi.
https://tr.sputniknews.com/20220530/abdde-ilkokul-katliaminin-ardindan-silahli-saldiri-tehdidinde-bulunan-5-sinif-ogrencisi-tutuklandi-1056807147.html
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abd, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, okul, tutuklama, öğrenci
ABD'de sınıf arkadaşlarına silahlı saldırı tehdidinde bulunan 13 yaşındaki öğrenci tutuklandı
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ABD'nin New York eyaletinde 13 yaşındaki bir öğrenci, okula silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
New York'un Long Island adasındaki Westhampton Ortaokulu'nda öğrenim gören 13 yaşındaki bir erkek öğrenci, silahlı saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.
Emniyetten yapılan açıklamada kimliği belirtilmeyen çocuğun okuldaki öğrenci ve yetkililere silahlı saldırı tehdidinde bulunmasının ardından dün tutuklandığı kaydedildi.
Kendisine saldıran diğer öğrencilere öfkelendiği için 'okulu vurmayı planladığını' söylediği belirtilen öğrencinin ayrıca, geçtiğimiz hafta Teksas'ta gerçekleşen okul katliamına da atıfta bulunduğu ifade edildi.
Emniyetin açıklamasında, çocuğun sınıf arkadaşlarına ve okul yetkililerine "Zorbalık sorununu çözmenin tek yolu şiddet" dediği belirtildi.
Terör tehdidinde bulunmak ve ağır tacizde bulunmakla suçlanan çocuğun aile mahkemesinde yargılanması bekleniyor.
Long Island'daki olay, Teksas'taki okul katliamının ardından ülke çapında birçok çocuğun okula silahlı saldırı bulunma tehditleri nedeniyle tutuklanması silsilesine eklendi.