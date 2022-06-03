https://tr.sputniknews.com/20220603/adanada-patlayan-su-borusu-nedeniyle-bazi-is-yerlerini-su-basti-1056934454.html
Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, ulaşım aksadı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T10:00+0300
2022-06-03T10:00+0300
2022-06-03T10:00+0300
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Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesindeki Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.Yoğun akış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.Patlayan borudan çıkan suyun Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na doğru akmasıyla bazı sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.Çevredeki esnaf ve vatandaşlar, yolu kendi imkanlarıyla kapatırken sürücüleri de yolda oluşan göçüğe karşı uyardı. Bunun üzerine sürücüler ara yolları kullanarak ilerledi.ASKİ ekiplerinin patlayan boruyu tamir çalışması sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220602/sultangazide-yol-cokmesi-sonucu-iskiye-ait-su-borusu-patladi-1056909284.html
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türkiye, adana, su baskını
Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
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Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, ulaşım aksadı.
Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesindeki Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Yoğun akış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
Patlayan borudan çıkan suyun Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na doğru akmasıyla bazı sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.
Çevredeki esnaf ve vatandaşlar, yolu kendi imkanlarıyla kapatırken sürücüleri de yolda oluşan göçüğe karşı uyardı. Bunun üzerine sürücüler ara yolları kullanarak ilerledi.
ASKİ ekiplerinin patlayan boruyu tamir çalışması sürüyor.