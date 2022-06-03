https://tr.sputniknews.com/20220603/adanada-patlayan-su-borusu-nedeniyle-bazi-is-yerlerini-su-basti-1056934454.html

Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, ulaşım aksadı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T10:00+0300

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su baskını

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Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesindeki Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.Yoğun akış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.Patlayan borudan çıkan suyun Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na doğru akmasıyla bazı sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.Çevredeki esnaf ve vatandaşlar, yolu kendi imkanlarıyla kapatırken sürücüleri de yolda oluşan göçüğe karşı uyardı. Bunun üzerine sürücüler ara yolları kullanarak ilerledi.ASKİ ekiplerinin patlayan boruyu tamir çalışması sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220602/sultangazide-yol-cokmesi-sonucu-iskiye-ait-su-borusu-patladi-1056909284.html

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türkiye, adana, su baskını