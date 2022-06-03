https://tr.sputniknews.com/20220603/aeroflot-ucagini-alikoyan-sri-lankanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1056961288.html

Aeroflot uçağını alıkoyan Sri Lanka’nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Aeroflot uçağını alıkoyan Sri Lanka’nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının Sri Lanka makamları tarafından alıkonulması nedeniyle bu ülkenin Büyükelçisi... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T22:16+0300

2022-06-03T22:16+0300

2022-06-03T22:16+0300

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Rus havayolu şirketi Aeroflot, bir yolcu uçağının Sri Lanka makamları tarafından alıkonulması nedeniyle Kolombo-Moskova seferini gerçekleştiremediğini duyurdu.Rus Duşişleri'nden yapılan açıklamada, “Sri Lanka tarafını, bu olayın geleneksel olarak dostça olan ikili ilişkiler üzerindeki olumsuz etkiyi önlemek amacıyla bu sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturulması çağrısında bulunduk” ifadesine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220603/rus-aeroflotun-yolcu-ucagi-sri-lankada-alikonuldu-1056947452.html

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rusya, sri lanka, uçak, alıkoyma, dışişleri, rus dışişleri