https://tr.sputniknews.com/20220603/aeroflot-ucagini-alikoyan-sri-lankanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1056961288.html
Aeroflot uçağını alıkoyan Sri Lanka’nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Aeroflot uçağını alıkoyan Sri Lanka’nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının Sri Lanka makamları tarafından alıkonulması nedeniyle bu ülkenin Büyükelçisi... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T22:16+0300
2022-06-03T22:16+0300
2022-06-03T22:16+0300
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Rus havayolu şirketi Aeroflot, bir yolcu uçağının Sri Lanka makamları tarafından alıkonulması nedeniyle Kolombo-Moskova seferini gerçekleştiremediğini duyurdu.Rus Duşişleri'nden yapılan açıklamada, “Sri Lanka tarafını, bu olayın geleneksel olarak dostça olan ikili ilişkiler üzerindeki olumsuz etkiyi önlemek amacıyla bu sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturulması çağrısında bulunduk” ifadesine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220603/rus-aeroflotun-yolcu-ucagi-sri-lankada-alikonuldu-1056947452.html
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Aeroflot uçağını alıkoyan Sri Lanka’nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının Sri Lanka makamları tarafından alıkonulması nedeniyle bu ülkenin Büyükelçisi Canita Abeyvikrema’nın bakanlığa çağrılarak kararlı protestonun dile getirildiğini belirtti.
Rus havayolu şirketi Aeroflot, bir yolcu uçağının Sri Lanka makamları tarafından alıkonulması nedeniyle Kolombo-Moskova seferini gerçekleştiremediğini duyurdu.
Rus Duşişleri'nden yapılan açıklamada, “Sri Lanka tarafını, bu olayın geleneksel olarak dostça olan ikili ilişkiler üzerindeki olumsuz etkiyi önlemek amacıyla bu sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturulması çağrısında bulunduk” ifadesine yer verildi.