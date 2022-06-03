https://tr.sputniknews.com/20220603/afrikada-kovid-19a-bagli-olumlerin-yuzde-94-azalmasi-bekleniyor-1056930182.html

Afrika'da Kovid-19'a bağlı ölümlerin yüzde 94 azalması bekleniyor

Afrika'da Kovid-19'a bağlı ölümlerin yüzde 94 azalması bekleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da Kovid-19'a bağlı ölümlerin 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 94 azalmasının beklendiğini bildirdi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T00:51+0300

2022-06-03T00:51+0300

2022-06-03T00:51+0300

koronavirüs

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

kovid-19

afrika

azalma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043666403_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_4f3001fbd7e6acc747419d94b4d5392f.jpg

DSÖ'nün yaptığı son modellemede, koronavirüs vaka sayılarındaki azalış hesaba katılarak mevcut trendin sürmesi halinde yıllık 23 bin ölüm vakasının görülebileceği belirtildi.Lancet Global Health dergisinde yayımlanan modellemede, en ölümcül yıl olan 2021'de açıklanan 113 bin 102 resmi ölü sayısının gerçeği yansıtmadığı, muhtemel ölü sayısının 350 bin olduğu ifade edildi.Afrika'da Kovid-19'a bağlı ölümlerin 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 94 azalmasının beklendiği kaydedildi.DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, geçen yıl her gün yaklaşık 970 ölüm görüldüğünü, 2022'de bu rakamın yıl sonunda 60'a düşmesini beklediklerini dile getirdi.Moeti, yeni varyant tehditlerinin halen sürdüğünü ifade ederek, bu yüzden hep var olan tehdide karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapmıştı.DSÖ, sene başında Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayılarının rapor edilenden 7 kat fazla olabileceğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220602/kralice-ii-elizabethin-oglu-york-duku-prens-andrew-kovid-19a-yakalandi-1056928751.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19, afrika, azalma