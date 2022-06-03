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AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan, Türkiye'yi şikayet eden dilekçe yazarak sorunları çözemez
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan, Türkiye'yi şikayet eden dilekçe yazarak sorunları çözemez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Çelik, ''Yunanistan hükümeti... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T15:39+0300
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politika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert eleştiriler yöneltti.Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220525/micotakis-turk-revizyonizmi-karsisinda-yunan-egemenligini-savunacagim-1056665463.html
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ömer çelik, türkiye, yunanistan

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan, Türkiye'yi şikayet eden dilekçe yazarak sorunları çözemez

15:39 03.06.2022 (güncellendi: 15:43 03.06.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Çelik, ''Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye'yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez'' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert eleştiriler yöneltti.
Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez. Türkiye’nin 'mavi vatan'ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan’ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez. Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir.En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır. Yunanistan’ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir. Fransa’nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir."
Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
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Miçotakis: Türk revizyonizmi karşısında Yunan egemenliğini savunacağım
25 Mayıs, 14:26
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