https://tr.sputniknews.com/20220603/ak-partiden-yeni-yasa-teklifi-6-yargi-paketi-tbmm-baskanligina-sunuldu-1056950081.html
AK Parti'den yeni yasa teklifi: 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'den yeni yasa teklifi: 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin 24 maddelik 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T16:17+0300
2022-06-03T16:17+0300
2022-06-03T16:17+0300
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tbmm
AK Parti'den yeni yasa teklifi: 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
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AK Parti'nin 24 maddelik 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.