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SON DAKİKA| AK Parti'den yeni yasa teklifi: 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
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AK Parti'den yeni yasa teklifi: 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'den yeni yasa teklifi: 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'nin 24 maddelik 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T16:17+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm

AK Parti'den yeni yasa teklifi: 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

16:17 03.06.2022
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AK Parti'nin 24 maddelik 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
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