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AK Partili Tayyar: Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı
AK Partili Tayyar: Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı
AK Partili Şamil Tayyar, TÜİK'in bugün açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine atıfta bulunarak, "Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T23:57+0300
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türkiye
şamil tayyar
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüik
enflasyon
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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, yeni açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarına göndermede bulunarak, "rakip" cumhurbaşkanı adayının muhalefet partilerinden beklenirken 'TÜİK' tarafından açıkladığı yorumunda bulundu.Duvar'ın haberine göre Tayyar, Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20220603/bakan-nebatiden-enflasyon-aciklamasi-artisin-hiz-kestigi-goruluyor-1056942702.html
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şamil tayyar, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik, enflasyon

AK Partili Tayyar: Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı

23:57 03.06.2022
© AAAK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar
AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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AK Partili Şamil Tayyar, TÜİK'in bugün açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine atıfta bulunarak, "Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı. En zorlu rakibimiz, yüksek enflasyon" ifadesini kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, yeni açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarına göndermede bulunarak, "rakip" cumhurbaşkanı adayının muhalefet partilerinden beklenirken 'TÜİK' tarafından açıkladığı yorumunda bulundu.
Duvar'ın haberine göre Tayyar, Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu:
"2023’e doğru. Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı. En zorlu rakibimiz, yüksek enflasyon."
nebati soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
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