https://tr.sputniknews.com/20220603/ak-partili-tayyar-rakip-adayi-muhalefet-partilerinden-beklerken-tuik-acikladi-1056965435.html

AK Partili Tayyar: Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı

AK Partili Tayyar: Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı

AK Partili Şamil Tayyar, TÜİK'in bugün açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine atıfta bulunarak, "Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T23:57+0300

2022-06-03T23:57+0300

2022-06-03T23:57+0300

türkiye

şamil tayyar

türkiye istatistik kurumu (tüik)

tüik

enflasyon

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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, yeni açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarına göndermede bulunarak, "rakip" cumhurbaşkanı adayının muhalefet partilerinden beklenirken 'TÜİK' tarafından açıkladığı yorumunda bulundu.Duvar'ın haberine göre Tayyar, Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20220603/bakan-nebatiden-enflasyon-aciklamasi-artisin-hiz-kestigi-goruluyor-1056942702.html

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şamil tayyar, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik, enflasyon