https://tr.sputniknews.com/20220603/aldatma-iddiasi-ortaya-atilmisti-gerard-pique-ve-shakira-ciftinin-aciklama-yapmasi-bekleniyor-1056948198.html
Aldatma iddiası ortaya atıldı: Pique ve Shakira çiftinin açıklama yapması bekleniyor
Aldatma iddiası ortaya atıldı: Pique ve Shakira çiftinin açıklama yapması bekleniyor
Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, aldatılma iddialarıyla gündemde. Shakira'nın 2010 yılından beri birlikte olduğu futbolcu Gerard Pique ile ayrılık... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T15:21+0300
2022-06-03T15:21+0300
2022-06-03T15:47+0300
yaşam
shakira
gerard pique
aldatma
ayrılık
açıklama
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İspanya merkezli El Periodico gazetesinin haberine göre, Barcelona'da forma giyen Gerard Pique'in ünlü şarkıcı Shakira'yı '20'li yaşlarında sarışın bir kadınla' aldattığı iddia ediliyor. Gazeteye konuşan bir kaynak, 'Pique ve Shakira'yı ayrılmanın eşiğine getirebilecek bir kadın' olarak tanımladığı ismi belirtilmeyen kişinin etkinliklerde garson olarak çalıştığını belirtti.Shakira'nın partnerini yatakta başka bir kadınla bastığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından çitfin açıklama yapmaya hazırlandığını yazan gazete, "Aldatma iddialarını açıklamak için bir açıklama yapmayı planlıyorlar" dedi ancak açıklamanın iddiaları yalanlama üzerine mi yoksa ayrılık kararını duyurma üzerine mi olacağı konusunda bilgi verilmedi.2010 yılında başlayan ilişkilerinin 'en kötü döneminden geçtiklerini' belirten gazete, Shakira tarafından evden kovulan Pique'in bir süredir başka bir yerde kaldığını öne sürdü.El Periodico gazetesinin iddiaları arasında, Pique'in bir 'bekar evinde kaldığı' ve evleri ayırmalarından bu yana 'parti hayat tarzı' yaşadığı da yer alıyor.
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shakira, gerard pique, aldatma, ayrılık, açıklama
Aldatma iddiası ortaya atıldı: Pique ve Shakira çiftinin açıklama yapması bekleniyor
15:21 03.06.2022 (güncellendi: 15:47 03.06.2022) Abone ol
Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, aldatılma iddialarıyla gündemde. Shakira'nın 2010 yılından beri birlikte olduğu futbolcu Gerard Pique ile ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. Çiftin konuya dair açıklama yapması bekleniyor.
İspanya merkezli El Periodico
gazetesinin haberine göre, Barcelona'da forma giyen Gerard Pique'in ünlü şarkıcı Shakira'yı '20'li yaşlarında sarışın bir kadınla' aldattığı iddia ediliyor.
Gazeteye konuşan bir kaynak, 'Pique ve Shakira'yı ayrılmanın eşiğine getirebilecek bir kadın' olarak tanımladığı ismi belirtilmeyen kişinin etkinliklerde garson olarak çalıştığını belirtti.
Shakira'nın partnerini yatakta başka bir kadınla bastığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından çitfin açıklama yapmaya hazırlandığını yazan gazete, "Aldatma iddialarını açıklamak için bir açıklama yapmayı planlıyorlar" dedi ancak açıklamanın iddiaları yalanlama üzerine mi yoksa ayrılık kararını duyurma üzerine mi olacağı konusunda bilgi verilmedi.
2010 yılında başlayan ilişkilerinin 'en kötü döneminden geçtiklerini' belirten gazete, Shakira tarafından evden kovulan Pique'in bir süredir başka bir yerde kaldığını öne sürdü.
El Periodico gazetesinin iddiaları arasında, Pique'in bir 'bekar evinde kaldığı' ve evleri ayırmalarından bu yana 'parti hayat tarzı' yaşadığı da yer alıyor.