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Ali Babacan'dan HDP açıklaması: Diyaloğumuz var, şu anda iş birliği yok
Ali Babacan'dan HDP açıklaması: Diyaloğumuz var, şu anda iş birliği yok
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP ile diyalogları olduğunu belirterek 6’lı masaya ilişkin ise “Cumhurbaşkanı adayı olarak bir isim konuşulmadı” dedi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T19:29+0300
2022-06-03T19:29+0300
politika
ali babacan
hdp
aday
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
seçim
diyalog
görüşme
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve il binası açılışını yapmak üzere Bolu’ya geldi. İlk ziyaretini merhum hayırsever İzzet Baysal’ın anıt mezarına yapan Babacan, yürüyerek vatandaşlarla bir araya geldi.Bir vatandaşın “6’lı masada HDP’nin olup olmadığını merak ediyorum” şeklindeki sorusuna Babacan, “O masada HDP’yi görüyor musunuz?” şeklinde cevap verdi. Vatandaşın, “Altta var, üstte var diyorlar” demesine ise, Babacan, “Yalan söylüyorlar” dedi. Babacan, “HDP ile bizim diyaloğumuz var ama şu anda iş birliği yok” ifadelerini kullandı.'6’lı masada uzlaşma olmazsa adayım'Babacan, 6’lı masada cumhurbaşkanı adayı olarak bir ismin konuşulmadığını ifade ederek, “Her parti kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor. Ama çok açık bir konu var. 6’lı masada ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili uzlaşma olmazsa DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220502/ali-babacan-6-genel-baskan-da-farkli-seyler-soyluyor-boyle-bir-tabloda-vatandas-bize-guvenir-mi-1056018483.html
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ali babacan, hdp, aday, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, seçim, diyalog, görüşme

Ali Babacan'dan HDP açıklaması: Diyaloğumuz var, şu anda iş birliği yok

19:29 03.06.2022
© İHADemokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© İHA
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP ile diyalogları olduğunu belirterek 6’lı masaya ilişkin ise “Cumhurbaşkanı adayı olarak bir isim konuşulmadı” dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve il binası açılışını yapmak üzere Bolu’ya geldi. İlk ziyaretini merhum hayırsever İzzet Baysal’ın anıt mezarına yapan Babacan, yürüyerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Bir vatandaşın “6’lı masada HDP’nin olup olmadığını merak ediyorum” şeklindeki sorusuna Babacan, “O masada HDP’yi görüyor musunuz?” şeklinde cevap verdi. Vatandaşın, “Altta var, üstte var diyorlar” demesine ise, Babacan, “Yalan söylüyorlar” dedi. Babacan, “HDP ile bizim diyaloğumuz var ama şu anda iş birliği yok” ifadelerini kullandı.

'6’lı masada uzlaşma olmazsa adayım'

Babacan, 6’lı masada cumhurbaşkanı adayı olarak bir ismin konuşulmadığını ifade ederek, “Her parti kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor. Ama çok açık bir konu var. 6’lı masada ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili uzlaşma olmazsa DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır” diye konuştu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
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