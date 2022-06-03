https://tr.sputniknews.com/20220603/amber-heard-johnny-deppe-karsi-kaybettigi-karalama-davasini-temyize-goturuyor-1056945249.html

Amber Heard, Johnny Depp'e karşı kaybettiği karalama davasını temyize götürüyor

Amber Heard, Johnny Depp'e karşı kaybettiği karalama davasını temyize götürüyor

Oyuncu eski eşi Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybederek 8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedilen Amber Heard'ün avukatı davayı temyiz... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T14:18+0300

2022-06-03T14:18+0300

2022-06-03T14:19+0300

yaşam

abd

johnny depp

amber heard

karalama

dava

temyiz

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Washington Post gazetesinde yayınlanan yazısında eski eşi Johnny Depp'i aile içi şiddet uygulamakla suçlayan ancak yazı nedeniyle açılan karalama davasını kaybeden Amber Heard'ün avukatı Elaine Bredehoft, kararı temyiz edeceklerini duyurdu.Bredehoft, konuya ilişkin açıklamasında aralarında terapist notları ve Heard'ün uğradığı istismarı detaylandıran metinler de dahil olmak üzere, davayı kazanmalarını sağlayabilecek bir yığın kanıtın Depp'in avukatları tarafından bastırıldığını ileri sürdü."İngiltere'deki davada yer alan ancak bu davada bastırılan muazzam miktarda kanıtımız vardı. İngiltere'de bu kanıtlar ele alındığında Amber kazandı ve Depp kaybetti" diyen Bredehoft, ABD'de alınan dair değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:'Amber Heard 8 milyon doları kesinlikle karşılayamaz'Avukat Bredehoft, Heard'ün davayı kaybettiği için ödemesi gereken 8 milyon doları 'kesinlikle karşılayamayacağını' belirterek, kararı temyiz etmek için 'mükemmel gerekçeleri olduğunu' dile getirdi. Heard'ün davayı kaybetmesine gerekçe olarak 'oldukça ciddi' tıbbi kayıtların yok sayılmasını gösteren Bredehoft, "Aralarında Bay Depp'in asistanları tarafından Heard'e gönderilen ve 'Ona sana tekme attığını söylediğimde ağladı. Çok üzgün' ifadelerinin de yer aldığı ciddi miktarda metinler vardı elimizde. Bu da mahkemede ele alınmadı" dedi. Bredehoft ayrıca, "Telefonunuzu çıkarıp eşinizin sizi dövdüğünü gösteren bir videoyu kaydetmediğiniz sürece kimse size inanmayacaktır" ifadelerini kullandı.'Mahkeme, Roma kolezyumu gibiydi'Jürinin davaya ilişkin mahkeme dışında hiç şey okumaması gerektiği yönündeki katı kurallara rağmen sosyal medya başta olmak üzere kamuoyunun etkisi altında kaldığını söyleyen avukat, "Etkilenmiş olmamalarına imkan yok. Korkunçtu. Gerçekten, gerçekten çok taraflıydı. Bu davayı ele alış biçimleri tıpkı Roma kolezyumu gibiydi" diye konuştu.Sosyal medyada uzun süre gündem olan davaya ilişkin TikTok'taki paylaşımların istatistiklerine göre Depp'i destekleyenlerin videoları 19.8 milyarlık izlenmeye ulaşırken, Heard'ü destekleyen paylaşımlar ise ancak 81 milyon görüntülenme elde etti.Kararın jürinin Heard'e inanmadığı anlamına gelip gelmediği sorusuna ise avukat Bredehoft şöyle yanıt verdi: 'Heard tüm kadınların ağırlığını hissediyor'Heard'ün çarşamba günü alınan kararın 'ağırlığını hissettiğini' ifade eden avukatı, "Söylediği şeylerden biri şu oldu, 'Tüm kadınlar için çok üzgünüm. Bu bir gerileme. Mahkeme salonunun dışındaki tüm kadınlar için bir gerileme'. Heard bunun ağırlığını hissediyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220602/eski-esine-actigi-karalama-davasini-kazanan-johnny-depp-bana-hayatimi-geri-verdiler-1056906583.html

https://tr.sputniknews.com/20220602/johnny-depp-ve-amber-heard-davasi-belgesel-oldu-1056920498.html

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abd, johnny depp, amber heard, karalama, dava, temyiz