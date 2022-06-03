https://tr.sputniknews.com/20220603/ankara-valiliginden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1056929464.html
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 3 saat sürecek
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 3 saat sürecek
Ankara Valiliği, önümüzdeki 3 saat süresince kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağının tahmin edildiğini açıkladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T00:16+0300
2022-06-03T00:16+0300
2022-06-03T00:23+0300
ankara
türkiye
yağış
uyarı
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Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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ankara, yağış, uyarı
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 3 saat sürecek
00:16 03.06.2022 (güncellendi: 00:23 03.06.2022) Abone ol
Ankara Valiliği, önümüzdeki 3 saat süresince kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağının tahmin edildiğini açıkladı.
Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."