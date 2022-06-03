Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220603/ankara-valiliginden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1056929464.html
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 3 saat sürecek
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 3 saat sürecek
Ankara Valiliği, önümüzdeki 3 saat süresince kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağının tahmin edildiğini açıkladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T00:16+0300
2022-06-03T00:23+0300
ankara
türkiye
yağış
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056929564_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_17bd9e4439237e796f86e4863130ee96.jpg
Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
ankara
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056929564_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_117fed5be128f077a93409e8e790bcd7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, yağış, uyarı

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 3 saat sürecek

00:16 03.06.2022 (güncellendi: 00:23 03.06.2022)
© AAAnkara hava durumu, yağış
Ankara hava durumu, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Ankara Valiliği, önümüzdeki 3 saat süresince kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağının tahmin edildiğini açıkladı.
Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала