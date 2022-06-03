https://tr.sputniknews.com/20220603/ankara-valiliginden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1056929464.html

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 3 saat sürecek

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: 3 saat sürecek

Ankara Valiliği, önümüzdeki 3 saat süresince kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağının tahmin edildiğini açıkladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

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2022-06-03T00:16+0300

2022-06-03T00:23+0300

ankara

türkiye

yağış

uyarı

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Ankara Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat süresince Ankara çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

ankara

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ankara, yağış, uyarı