Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220603/ankara-valiliginden-saganak-uyarisi-1056958513.html
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, akşam saatlerinde şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini, bu nedenle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T20:26+0300
2022-06-03T20:26+0300
türkiye
yağış
sağanak yağış
ankara
ankara valiliği
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104008/94/1040089461_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c3bacf697b99bbd93a5526014764e843.jpg
Ankara Valiliği, yaptığı açıklamayla vatandaşları akşam saatlerinde kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış için uyardı.Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104008/94/1040089461_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_60225c5672642323141faa1dfb503556.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yağış, sağanak yağış, ankara, ankara valiliği, uyarı

Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı

20:26 03.06.2022
© DHAYağış, sağanak, yağmur
Yağış, sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Ankara Valiliği, akşam saatlerinde şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini, bu nedenle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği, yaptığı açıklamayla vatandaşları akşam saatlerinde kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış için uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinde, Ankara'nın kuzey ilçelerinde (Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Kahramankazan, Çubuk, Kalecik) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала