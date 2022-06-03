https://tr.sputniknews.com/20220603/ankara-valiliginden-saganak-uyarisi-1056958513.html

Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, akşam saatlerinde şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini, bu nedenle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T20:26+0300

2022-06-03T20:26+0300

2022-06-03T20:26+0300

türkiye

yağış

sağanak yağış

ankara

ankara valiliği

uyarı

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Ankara Valiliği, yaptığı açıklamayla vatandaşları akşam saatlerinde kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış için uyardı.Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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