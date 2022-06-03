https://tr.sputniknews.com/20220603/antalyada-ormanlik-alanda-erkek-cesedi-bulundu-1056963469.html
Antalya’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Antalya’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda üzerinden erkek cesedi bulundu. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T22:58+0300
2022-06-03T22:58+0300
2022-06-03T22:58+0300
türkiye
antalya
ormanlık alan
erkek
ceset
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Olay, saat 18.30 sıralarında Güver Uçurumu seyir terasında yaşandı. Yürüyüş yapmak için ormanlık alana gelen vatandaşlar, seyir terasının 100 metre gerisinde 35-40 yaşlarında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Polisin yaptığı incelemenin ardından ceset kesin ölüm sebebi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde ölen kişiye ait olduğu tahmin edilen bisiklet ve çantaya da incelenmek üzere el konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220603/is-insani-ofisinde-basindan-tabancayla-vurulmus-halde-bulundu-1056962213.html
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antalya, ormanlık alan, erkek, ceset
Antalya’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda üzerinden erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 18.30 sıralarında Güver Uçurumu seyir terasında yaşandı. Yürüyüş yapmak için ormanlık alana gelen vatandaşlar, seyir terasının 100 metre gerisinde 35-40 yaşlarında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin yaptığı incelemenin ardından ceset kesin ölüm sebebi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerinde ölen kişiye ait olduğu tahmin edilen bisiklet ve çantaya da incelenmek üzere el konuldu.