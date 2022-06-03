https://tr.sputniknews.com/20220603/ataturkun-kabe-goruntusune-montajlanmis-fotografina-sorusturma-1056949553.html
Atatürk'ün Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafına soruşturma
Atatürk'ün Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafına soruşturma
Sosyal medyada Kabe görseli üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini montajla koyarak paylaşan ve özel bir üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen şüpheli... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T15:54+0300
2022-06-03T15:54+0300
2022-06-03T15:57+0300
mustafa kemal atatürk
türkiye
kabe
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görselde Kabe görselinin üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini montajla koyarak paylaşan şüpheli hakkında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından resen soruşturma başlattı. Savcılık şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.
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mustafa kemal atatürk, kabe, soruşturma
Atatürk'ün Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafına soruşturma
15:54 03.06.2022 (güncellendi: 15:57 03.06.2022) Abone ol
Sosyal medyada Kabe görseli üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini montajla koyarak paylaşan ve özel bir üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen şüpheli hakkında savcılıkça re’sen soruşturma başlatıldı. Savcılık şüphelinin gözaltına alınması için talimat verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görselde Kabe görselinin üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini montajla koyarak paylaşan şüpheli hakkında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından resen soruşturma başlattı.
Savcılık şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.