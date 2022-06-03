https://tr.sputniknews.com/20220603/ataturkun-kabe-goruntusune-montajlanmis-fotografina-sorusturma-1056949553.html

Atatürk'ün Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafına soruşturma

Atatürk'ün Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafına soruşturma

Sosyal medyada Kabe görseli üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini montajla koyarak paylaşan ve özel bir üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen şüpheli... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T15:54+0300

2022-06-03T15:54+0300

2022-06-03T15:57+0300

mustafa kemal atatürk

türkiye

kabe

soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görselde Kabe görselinin üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini montajla koyarak paylaşan şüpheli hakkında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından resen soruşturma başlattı. Savcılık şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.

türkiye

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mustafa kemal atatürk, kabe, soruşturma