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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon açıklaması: 'Artışın hız kestiği görülüyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon açıklaması: 'Artışın hız kestiği görülüyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayıs ayı enflasyonunun aylık yüzde 2.98 gerçekleştiğini belirterek, ''Enflasyonun artışının hız kesmiş olduğunu... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T13:52+0300
2022-06-03T14:02+0300
ekonomi
ekonomik kriz
enflasyon
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından "Enflasyon artışı hız kesti" ifadelerini kullanan Nebati, "Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir" dedi.'Ek adımlarla fiyat artışının önüne set çekilecek'Bakan Nebati ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde şunları da ifade etti:
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https://tr.sputniknews.com/20220603/enag-yillik-enflasyon-yuzde-16076-1056934117.html
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ekonomik kriz, enflasyon, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, tüik

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon açıklaması: 'Artışın hız kestiği görülüyor'

13:52 03.06.2022 (güncellendi: 14:02 03.06.2022)
© Fotoğrafnebati soylu
nebati soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© Fotoğraf
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayıs ayı enflasyonunun aylık yüzde 2.98 gerçekleştiğini belirterek, ''Enflasyonun artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor'' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından "Enflasyon artışı hız kesti" ifadelerini kullanan Nebati, "Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir" dedi.
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'Ek adımlarla fiyat artışının önüne set çekilecek'

Bakan Nebati ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde şunları da ifade etti:
"Küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıklar, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz enflasyon artışlarında da temel bir rol oynuyor. Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!"
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