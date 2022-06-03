https://tr.sputniknews.com/20220603/bakan-ozer-duyurdu-yaz-okullari-icin-basvurular-15-18-haziranda-alinacak--1056958459.html

Bakan Özer duyurdu: Yaz okulları için başvurular 15-18 Haziran'da alınacak

Bakan Özer duyurdu: Yaz okulları için başvurular 15-18 Haziran'da alınacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını bildirdi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T20:10+0300

2022-06-03T20:10+0300

2022-06-03T20:58+0300

türkiye

mahmut özer

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

yaz okulu

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin kılavuzun hazırlandığı belirtildi.Kılavuza göre açılması planlanan yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları başvuru sürecinin, e-Kurs modülü üzerinden 6-23 Haziran'da tamamlanacağı kaydedildi.Kurs merkezi başvurularının alınması ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasının 6-10 Haziran'da, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanmasının, 11-14 Haziran'da, öğrenci başvurularının ise 15-18 Haziran'da gerçekleştirileceği bildirildi.İstedikleri ilde yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına katılabilecekBakan Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8'inci sınıf öğrencileri için Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil, 12'nci ve mezun öğrenciler için de Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinde kurs açılacağını belirtti.Yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının 4 Temmuz-28 Ağustos'ta açılacağını kaydeden Özer, "Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde yer alan seviyelerine uygun okul türlerinde yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuru yapıp katılabilecek" ifadesini kullandı.Yaz okulları haftada 12 saat, toplamda 48 saat olacakÖzer, yaz okullarının temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik, ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden olacağını anlatarak şunları kaydetti:Yaz okullarının, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacağını bildiren Özer, öğretmen ve öğrencilerin yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabileceğini ifade etti.Özer, yaz okullarında görevlendirilen öğretmenlerin, 28-30 Haziran'da ÖBA üzerinden yapılacak 2 günlük bir eğitime alınacağını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220530/meb-okuma-becerilerine-yonelik-calismanin-kapsamini-genisletecek-1056799159.html

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mahmut özer, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yaz okulu