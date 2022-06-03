https://tr.sputniknews.com/20220603/baskentte-sokak-tabelalarinda-qr-kod-donemi-1056936517.html

Başkentte sokak tabelalarında QR Kod dönemi

Başkentte sokak tabelalarında QR Kod dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentteki sokak tabelalarında ‘QR Kod’ dönemini başlattı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T11:39+0300

2022-06-03T11:39+0300

2022-06-03T11:43+0300

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentte kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen “Sokaktaki Ankara” projesi kapsamında yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. ABB şimdi de Ankara fontu ile yenilenen sokak, cadde ve bulvar tabelalarında ‘QR Kod’ uygulamasını başlattı. Yeni uygulamanın başladığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mızın her köşesinde ayrı bir anı yatıyor. Cadde ve sokaklarımızın adlarındaki kıymetli anlamları tüm vatandaşlarımız keşfetme fırsatı bulsun diye tabelalara QR kod yerleştiriyoruz” dedi. 'En kolay bilgi edinimi'Başkentte isimleri cadde, sokak ve bulvarlara verilerek ölümsüzleştirilen şehitler, yerli-yabancı devlet büyükleri, sporcular ve sanatçıların öz geçmişleri ile bölge hakkındaki çeşitli bilgilerin yer aldığı ‘QR Kod’lar tabelalara yerleştirilirken, bu sayede vatandaşlar akıllı telefonlarını okutarak tabelada ismi yer alan kişinin bilgilerine kolayca ulaşabilecek. QR kod içeriklerinde bölgede ikamet eden ünlü kişiler başta olmak üzere bölgeye ait çeşitli özellikler ile tarihi ve kültürel bilgiler de yer alacak. Bahçelievler Prof. Dr. Muammer Aksoy, Şehit H. Temel Kuğuoğlu ve Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi’nde başlayan uygulamayı yerinde inceleyen Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, 7 üniversite ve 5 sivil toplum kuruluşundan oluşan Sokaktaki Ankara Çalışma Grubu’nun ‘Ankara’mızı birlikte güzelleştiriyoruz’ başlığı altında faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini söyledi.Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran ve teknolojik yenilikleri yakından takip ettiklerini belirten Koç, “Bu çalışmayı merkezden başlayarak Çankaya bölgesi, Bahçelievler ve Atatürk Bulvarı’nı esas alarak dışarı doğru genişletmek suretiyle kısa sürede Ankara'nın bütün cadde ve sokaklarına yayacağız. Biz buradaki veri tabanını oluştururken kamu kaynaklarından, açık kaynaklardan, mahalle derneklerinden ve muhtarlardan yararlanıyoruz. Akademik bilgiyi teyit etmedikten sonra uygulamayı koymuyoruz. Bu tür çalışmalara katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız ellerindeki bilgi ve belgeleri Zabıta Daire Başkanlığımıza bildirmeleri halinde yetkili kuruluşlardan teyidini aldıktan sonra QR kod içeriğine ekleyebileceğiz” dedi.

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ankara, abd ankara büyükelçiliği, qr kodu