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Başkurtistan'da Rusya genelinden katılımın olduğu ‘Zauralye-2022’ yatırım forumu başladı
Başkurtistan'da Rusya genelinden katılımın olduğu ‘Zauralye-2022’ yatırım forumu başladı
Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde Yatırım Forumu ‘Zauralye-2022’ başladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T14:59+0300
2022-06-03T14:59+0300
ekonomi
rusya
başkurtistan cumhuriyeti
türkiye
yatırım
iş dünyası
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Yatırım forumunun açılış töreninde konuşan Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, iş dünyasının Başkurtistan'a duyduğu yoğun ilgiye dikkat çekerek, ''Şimdiki koşullarda yatırım forumunun düzenlenmesini, Başkurtistan'ın kalkınması açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Bölgemizin güçlü ve güvenilir bir ortak olmasından dolayı yatırımcılar Başkurtistan'a yoğun ilgi duyuyor'' açıklamasında bulundu.Radiy Habirov, Zauralye-2022 Yatırım Forumu'na, Rusya'nın 61 bölgesinden ve Türkiye, Kazakistan, Belarus, Fransa ve ABD dahil olmak üzere 11 yabancı ülkeden katılımcıların geldiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220603/zauralye-yatirim-forumunda-is-dunyasinin-yaptirim-sartlarinda-faaliyetleri-ele-alindi-1056945688.html
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rusya, başkurtistan cumhuriyeti, türkiye, yatırım, iş dünyası

Başkurtistan'da Rusya genelinden katılımın olduğu ‘Zauralye-2022’ yatırım forumu başladı

14:59 03.06.2022
© Fotoğraf : Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Basın ServisiZauralye-2022 Yatırım Forumu
Zauralye-2022 Yatırım Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© Fotoğraf : Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Basın Servisi
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Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde Yatırım Forumu ‘Zauralye-2022’ başladı.
Yatırım forumunun açılış töreninde konuşan Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, iş dünyasının Başkurtistan'a duyduğu yoğun ilgiye dikkat çekerek, ''Şimdiki koşullarda yatırım forumunun düzenlenmesini, Başkurtistan'ın kalkınması açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Bölgemizin güçlü ve güvenilir bir ortak olmasından dolayı yatırımcılar Başkurtistan'a yoğun ilgi duyuyor'' açıklamasında bulundu.
© Fotoğraf : Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Basın ServisiZauralye-2022 Yatırım Forumu
Zauralye-2022 Yatırım Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
Zauralye-2022 Yatırım Forumu
© Fotoğraf : Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Basın Servisi
Radiy Habirov, Zauralye-2022 Yatırım Forumu'na, Rusya'nın 61 bölgesinden ve Türkiye, Kazakistan, Belarus, Fransa ve ABD dahil olmak üzere 11 yabancı ülkeden katılımcıların geldiğini belirtti.
Başkurdistan’da 7. Rusya Geneli Yatırım Festivali ‘Zauralye-2022’ düzenlenecek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
Zauralye Yatırım Forumu'nda iş dünyasının yaptırım şartlarında faaliyetleri ele alındı
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