https://tr.sputniknews.com/20220603/baskurtistanda-rusya-genelinden-katilimin-oldugu-zauralye-2022-yatirim-forumu-basladi-1056946825.html
Başkurtistan'da Rusya genelinden katılımın olduğu ‘Zauralye-2022’ yatırım forumu başladı
Başkurtistan'da Rusya genelinden katılımın olduğu ‘Zauralye-2022’ yatırım forumu başladı
Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde Yatırım Forumu ‘Zauralye-2022’ başladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T14:59+0300
2022-06-03T14:59+0300
2022-06-03T14:59+0300
ekonomi
rusya
başkurtistan cumhuriyeti
türkiye
yatırım
iş dünyası
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Yatırım forumunun açılış töreninde konuşan Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, iş dünyasının Başkurtistan'a duyduğu yoğun ilgiye dikkat çekerek, ''Şimdiki koşullarda yatırım forumunun düzenlenmesini, Başkurtistan'ın kalkınması açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Bölgemizin güçlü ve güvenilir bir ortak olmasından dolayı yatırımcılar Başkurtistan'a yoğun ilgi duyuyor'' açıklamasında bulundu.Radiy Habirov, Zauralye-2022 Yatırım Forumu'na, Rusya'nın 61 bölgesinden ve Türkiye, Kazakistan, Belarus, Fransa ve ABD dahil olmak üzere 11 yabancı ülkeden katılımcıların geldiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220603/zauralye-yatirim-forumunda-is-dunyasinin-yaptirim-sartlarinda-faaliyetleri-ele-alindi-1056945688.html
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Başkurtistan'da Rusya genelinden katılımın olduğu ‘Zauralye-2022’ yatırım forumu başladı
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Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde Yatırım Forumu ‘Zauralye-2022’ başladı.
Yatırım forumunun açılış töreninde konuşan Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, iş dünyasının Başkurtistan'a duyduğu yoğun ilgiye dikkat çekerek, ''Şimdiki koşullarda yatırım forumunun düzenlenmesini, Başkurtistan'ın kalkınması açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Bölgemizin güçlü ve güvenilir bir ortak olmasından dolayı yatırımcılar Başkurtistan'a yoğun ilgi duyuyor'' açıklamasında bulundu.
Radiy Habirov, Zauralye-2022 Yatırım Forumu'na, Rusya'nın 61 bölgesinden ve Türkiye, Kazakistan, Belarus, Fransa ve ABD dahil olmak üzere 11 yabancı ülkeden katılımcıların geldiğini belirtti.