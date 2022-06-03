https://tr.sputniknews.com/20220603/baskurtistanda-rusya-genelinden-katilimin-oldugu-zauralye-2022-yatirim-forumu-basladi-1056946825.html

Başkurtistan'da Rusya genelinden katılımın olduğu ‘Zauralye-2022’ yatırım forumu başladı

Başkurtistan'da Rusya genelinden katılımın olduğu ‘Zauralye-2022’ yatırım forumu başladı

Rusya'ya bağlı Başkurtistan'ın Sibay şehrinde Yatırım Forumu ‘Zauralye-2022’ başladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T14:59+0300

2022-06-03T14:59+0300

2022-06-03T14:59+0300

ekonomi

rusya

başkurtistan cumhuriyeti

türkiye

yatırım

iş dünyası

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Yatırım forumunun açılış töreninde konuşan Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, iş dünyasının Başkurtistan'a duyduğu yoğun ilgiye dikkat çekerek, ''Şimdiki koşullarda yatırım forumunun düzenlenmesini, Başkurtistan'ın kalkınması açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Bölgemizin güçlü ve güvenilir bir ortak olmasından dolayı yatırımcılar Başkurtistan'a yoğun ilgi duyuyor'' açıklamasında bulundu.Radiy Habirov, Zauralye-2022 Yatırım Forumu'na, Rusya'nın 61 bölgesinden ve Türkiye, Kazakistan, Belarus, Fransa ve ABD dahil olmak üzere 11 yabancı ülkeden katılımcıların geldiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220603/zauralye-yatirim-forumunda-is-dunyasinin-yaptirim-sartlarinda-faaliyetleri-ele-alindi-1056945688.html

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