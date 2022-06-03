https://tr.sputniknews.com/20220603/bill-cosbyye-yeni-cinsel-saldiri-suclamasi-16-yasindaki-kadina-istismarda-bulundu--1056965323.html

Bill Cosby'ye yeni cinsel saldırı suçlaması: '16 yaşındaki kadına istismarda bulundu'

Bill Cosby'ye yeni cinsel saldırı suçlaması: '16 yaşındaki kadına istismarda bulundu'

Cinsel saldırı suçundan hapis yattıktan sonra serbest bırakılan ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, o dönem 16 yaşında olan Judy Huth'e cinsel saldırıda... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T23:59+0300

2022-06-03T23:59+0300

2022-06-03T23:59+0300

yaşam

bill cosby

cinsel istismar

cinsel taciz

cinsel saldırı

dava

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Daha önce bir kadına ilaç verip cinsel saldırıda bulunmaktan hüküm giyen ve 10 yıl hapis cezası alan Bill Cosby, yeni taciz suçlamasıyla karşı karşıya.O dönem 16 yaşında olduğunu söyleyen Judy Huth, Los Angeles'ta film çekerken tanıştığı ABD'li komedyenin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.Cosby'nin kendisine alkol verip yatak odasına götürdüğünü söyleyen Huth, mahkemede verdiği ifadede olayın ünlü Playboy Malikanesi'nde meydana geldiğini belirtti.O zamanlar Huth'un 16 değil de 18 yaşında olduğunu söyleyen Cosby'nin avukatları ise kadının iddialarını reddetti. 84 yaşındaki ünlü komedyenin avukatları, Huth'a yönelttikleri soruda, "Madem cinsel saldırıya uğradınız, o zaman neden orada havuza girip film izlemeye devam ettiniz?" ifadelerini kullandı.Pensilvanya'da görülen davaya video konferans aracılığıyla katılan ve suçlamaları reddeden Cosby, hastalığından ötürü bir gözünün hiç görmediğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220125/playboyun-kurucusu-hefner-ile-ilgili-yeni-sakandal-kopeklerle-cinsel-iliskiye-girdi-1053102031.html

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bill cosby, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, dava