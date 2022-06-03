https://tr.sputniknews.com/20220603/binali-yildirim-rekabette-seviye-onemli-1056957718.html

Binali Yıldırım: Rakip her zaman bizim istediğimiz bir şey ancak rekabette de seviye önemli

Binali Yıldırım: Rakip her zaman bizim istediğimiz bir şey ancak rekabette de seviye önemli

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Siyasette rakip olması güzel bir şey. Rakipsiz siyaset yavan yemeğe benzer. Rakip her zaman bizim istediğimiz bir... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T19:47+0300

2022-06-03T19:47+0300

2022-06-03T19:48+0300

politika

binali yıldırım

ak parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056738467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_745eab0d22e736a08d878fe9c1529d3e.jpg

Yıldırım, Çankırı'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, "AK Parti'nin sorunları torunlara bırakan bir parti olmadığını, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dağ gibi sorunları dağ gibi hizmete dönüştüren bir parti olduğunu" söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:Tabii vakit yaklaştıkça siyaset de daha hareketli hale gelmeye başladı. Biz bunu ilk defa görmüyoruz. 16'ncı sefer milletin önüne çıkacağız, milletin hakemliğine başvuracağız. Siyasette rakip olması güzel bir şey. Rakipsiz siyaset yavan yemeğe benzer. Rakip her zaman bizim istediğimiz bir şey ancak rekabette de seviye önemli.Siyasi rakiplerimizin esasında anlatması gereken vaatleri, söylemleri ne yazık ki millet henüz duymadı, duymuyor. Millet İttifakı içinde yer alan partileri takip ediyorsunuz. 'Recep Tayip Erdoğan'ı indireceğiz' diyorlar. Başka bir şey duydunuz mu? Önce siz aranızda aday belirleyin de Recep Tayyip Erdoğan da karşısında kim çıkıyor görsün bakalım. Bizim açımızdan kim olursa olsun fark etmez."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

binali yıldırım, ak parti