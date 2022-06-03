https://tr.sputniknews.com/20220603/binali-yildirim-rekabette-seviye-onemli-1056957718.html
Binali Yıldırım: Rakip her zaman bizim istediğimiz bir şey ancak rekabette de seviye önemli
Binali Yıldırım: Rakip her zaman bizim istediğimiz bir şey ancak rekabette de seviye önemli
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Siyasette rakip olması güzel bir şey. Rakipsiz siyaset yavan yemeğe benzer. Rakip her zaman bizim istediğimiz bir... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T19:47+0300
2022-06-03T19:47+0300
2022-06-03T19:48+0300
politika
binali yıldırım
ak parti
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Yıldırım, Çankırı'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, "AK Parti'nin sorunları torunlara bırakan bir parti olmadığını, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dağ gibi sorunları dağ gibi hizmete dönüştüren bir parti olduğunu" söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:Tabii vakit yaklaştıkça siyaset de daha hareketli hale gelmeye başladı. Biz bunu ilk defa görmüyoruz. 16'ncı sefer milletin önüne çıkacağız, milletin hakemliğine başvuracağız. Siyasette rakip olması güzel bir şey. Rakipsiz siyaset yavan yemeğe benzer. Rakip her zaman bizim istediğimiz bir şey ancak rekabette de seviye önemli.Siyasi rakiplerimizin esasında anlatması gereken vaatleri, söylemleri ne yazık ki millet henüz duymadı, duymuyor. Millet İttifakı içinde yer alan partileri takip ediyorsunuz. 'Recep Tayip Erdoğan'ı indireceğiz' diyorlar. Başka bir şey duydunuz mu? Önce siz aranızda aday belirleyin de Recep Tayyip Erdoğan da karşısında kim çıkıyor görsün bakalım. Bizim açımızdan kim olursa olsun fark etmez."
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binali yıldırım, ak parti
Binali Yıldırım: Rakip her zaman bizim istediğimiz bir şey ancak rekabette de seviye önemli
19:47 03.06.2022 (güncellendi: 19:48 03.06.2022) Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Siyasette rakip olması güzel bir şey. Rakipsiz siyaset yavan yemeğe benzer. Rakip her zaman bizim istediğimiz bir şey ancak rekabette de seviye önemli." dedi.
Yıldırım, Çankırı'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, "AK Parti'nin sorunları torunlara bırakan bir parti olmadığını, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dağ gibi sorunları dağ gibi hizmete dönüştüren bir parti olduğunu" söyledi.
Tabii vakit yaklaştıkça siyaset de daha hareketli hale gelmeye başladı. Biz bunu ilk defa görmüyoruz. 16'ncı sefer milletin önüne çıkacağız, milletin hakemliğine başvuracağız. Siyasette rakip olması güzel bir şey. Rakipsiz siyaset yavan yemeğe benzer. Rakip her zaman bizim istediğimiz bir şey ancak rekabette de seviye önemli.
Siyasi rakiplerimizin esasında anlatması gereken vaatleri, söylemleri ne yazık ki millet henüz duymadı, duymuyor. Millet İttifakı içinde yer alan partileri takip ediyorsunuz. 'Recep Tayip Erdoğan'ı indireceğiz' diyorlar. Başka bir şey duydunuz mu? Önce siz aranızda aday belirleyin de Recep Tayyip Erdoğan da karşısında kim çıkıyor görsün bakalım. Bizim açımızdan kim olursa olsun fark etmez."