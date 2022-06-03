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BM'den 'İsrail'in Filistinli bedevilerin köyünü tahliye girişiminin durdurulması' çağrısı
BM'den 'İsrail'in Filistinli bedevilerin köyünü tahliye girişiminin durdurulması' çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Çölü bölgesinde, Filistinli bedevilerin yaşadığı bir köyün tahliye edilmesi ve yıkılmasına... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T17:50+0300
2022-06-03T17:50+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
filistin
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BM uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, Necef'te bulunan Ras Cerabah köyünde yaşayan ve İsrail'in yasal statü tanımadığı 500 civarında bedevinin zorla tahliye edilme tehlikesi altında olduğu belirtildi. Necef'te yeni yerleşim birimleri kurulmasına yönelik İsrail'in martta aldığı kararla bu bölgedeki köy sakinlerinin sadece bedevilerin yaşadığı verimsiz arazilere sürülerek toplumdan uzaklaştırılmasının planlandığı ifade edildi.İsrail hükümetinin bu köye "izinsiz girdiğini" öne sürdüğü bedevi azınlığın Ras Cerabah'ta uzun zamandır yaşadığı aktarılarak köyün boşaltılmasına yönelik faaliyetleri durdurması için İsrail'e çağrıda bulunuldu.BM uzmanlarının, ülkedeki azınlıklara karşı ayrımcı politikaları durdurma çağrısını İsrail'e ilettiği fakat İsrail hükümetinin resmi bir cevap vermediği vurgulandı. Zorunlu tahliyelerin durdurulması için BM uzmanlarının ilgili yetkililerle temas halinde olmayı sürdürecekleri kaydedildi.İsrail yönetimi, en son 27 Mart'ta Necef'te 5 yeni Yahudi yerleşim birimi inşasını onaylamıştı.Necef bölgesiNecef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor. Necef Çölü'nde tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.
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birleşmiş milletler (bm), filistin, çağrı

BM'den 'İsrail'in Filistinli bedevilerin köyünü tahliye girişiminin durdurulması' çağrısı

17:50 03.06.2022
© AP Photo / Bebeto MatthewsBirleşmiş Milletler - BM
Birleşmiş Milletler - BM - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Bebeto Matthews
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Çölü bölgesinde, Filistinli bedevilerin yaşadığı bir köyün tahliye edilmesi ve yıkılmasına yönelik girişimlerin durdurulması çağrısında bulundu.
BM uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, Necef'te bulunan Ras Cerabah köyünde yaşayan ve İsrail'in yasal statü tanımadığı 500 civarında bedevinin zorla tahliye edilme tehlikesi altında olduğu belirtildi.
Necef'te yeni yerleşim birimleri kurulmasına yönelik İsrail'in martta aldığı kararla bu bölgedeki köy sakinlerinin sadece bedevilerin yaşadığı verimsiz arazilere sürülerek toplumdan uzaklaştırılmasının planlandığı ifade edildi.
İsrail hükümetinin bu köye "izinsiz girdiğini" öne sürdüğü bedevi azınlığın Ras Cerabah'ta uzun zamandır yaşadığı aktarılarak köyün boşaltılmasına yönelik faaliyetleri durdurması için İsrail'e çağrıda bulunuldu.
BM uzmanlarının, ülkedeki azınlıklara karşı ayrımcı politikaları durdurma çağrısını İsrail'e ilettiği fakat İsrail hükümetinin resmi bir cevap vermediği vurgulandı. Zorunlu tahliyelerin durdurulması için BM uzmanlarının ilgili yetkililerle temas halinde olmayı sürdürecekleri kaydedildi.
İsrail yönetimi, en son 27 Mart'ta Necef'te 5 yeni Yahudi yerleşim birimi inşasını onaylamıştı.

Necef bölgesi

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinli bedevilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor. Necef Çölü'nde tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.
Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.
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