Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220603/brezilyadaki-sel-ve-toprak-kaymalarinda-can-kaybi-120yi-asti--1056931211.html
Brezilya’daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 120'yi aştı
Brezilya’daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 120'yi aştı
Brezilya’da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 126’ya yükseldiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T02:37+0300
2022-06-03T02:37+0300
dünya
brezilya
sel
toprak kayması
can kaybı
ölü
afet
doğal afet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056931320_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_42d3c7ba644cfd6d1acab098e7fe91c7.png
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde 25 Mayıs gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymaları felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor.Brezilya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, felaketlerde kaybolan kişilerin bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 126 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.Yaklaşık 10 bin kişi evsiz kaldıAçıklamada, 9 bin 302 kişinin evsiz kaldığı ifade edilerek, kayıp olan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Paulista şehrinde ise sel sularında kaybolan 1 kişi için bölgeye Brezilya Donanması'ndan dalgıçların gönderildiği aktarıldı.51 şehir etkilendiPernambuco eyalet yetkilileri, felaketin başta Recife kenti olmak üzere toplam 51 şehirde tahribata yol açtığını, 31 şehirde ise olağanüstü hal ilan edildiğini bildirirken, evsiz kalan vatandaşlar için eyalet genelinde toplam 111 barınağın kurulduğunu açıkladı.Eyalette son 56 yılın en büyük felaketiÖte yandan yaşanan felaketler Pernambuco eyaletinde son 56 yılın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçti. Eyalette daha önce 30 Mayıs 1966 tarihinde sel felaketi yaşanmış 175 kişi hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220530/brezilyada-sel-ve-toprak-kaymalari-nedeniyle-olenlerin-sayisi-84e-yukseldi-1056798331.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056931320_92:0:932:630_1920x0_80_0_0_8d8b0cc93f09ed2486f88cbe5e792fff.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brezilya, sel, toprak kayması, can kaybı, ölü, afet, doğal afet

Brezilya’daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 120'yi aştı

02:37 03.06.2022
© AP PhotoBrezilya’da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 126’ya yükseldiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Brezilya’da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 126’ya yükseldiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
Brezilya’da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 126’ya yükseldiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde 25 Mayıs gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymaları felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor.
Brezilya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, felaketlerde kaybolan kişilerin bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 126 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Yaklaşık 10 bin kişi evsiz kaldı

Açıklamada, 9 bin 302 kişinin evsiz kaldığı ifade edilerek, kayıp olan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Paulista şehrinde ise sel sularında kaybolan 1 kişi için bölgeye Brezilya Donanması'ndan dalgıçların gönderildiği aktarıldı.

51 şehir etkilendi

Pernambuco eyalet yetkilileri, felaketin başta Recife kenti olmak üzere toplam 51 şehirde tahribata yol açtığını, 31 şehirde ise olağanüstü hal ilan edildiğini bildirirken, evsiz kalan vatandaşlar için eyalet genelinde toplam 111 barınağın kurulduğunu açıkladı.

Eyalette son 56 yılın en büyük felaketi

Öte yandan yaşanan felaketler Pernambuco eyaletinde son 56 yılın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçti. Eyalette daha önce 30 Mayıs 1966 tarihinde sel felaketi yaşanmış 175 kişi hayatını kaybetmişti.
Brezilya toprak kayması - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
DÜNYA
Brezilya'da sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi
30 Mayıs, 05:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала