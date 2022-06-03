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Büyükada'da kedilerde salgın iddiası: '4 ayda yaklaşık 700 kedi öldü'
Büyükada'da kedilerde salgın iddiası: '4 ayda yaklaşık 700 kedi öldü'
İstanbul Büyükada'da birçok kedi hastalandı. Hayvanseverler 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğünü öne sürdü. Kedilerin FIP olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T11:50+0300
2022-06-03T11:50+0300
türkiye
virüs
kedi
hastalık
büyükada
veteriner
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İstanbul Büyükada'da ''kedi koronavirüsü'' olarak bilinen ''Feline Enfeksiyoz Peritonit'' (FIP) hastalığı salgını başladığı öne sürüldü. Birçok kedinin de hastalık nedeniyle öldüğü iddia ediliyor.Büyükada'da hayvanseverler, bulaşıcı ve bilinen bir tedavisi olmayan hastalığa karşı karantina odaları hazırlıyor. Gönüllüler, ağır hasta durumdaki kedilere kullanılmayan evlerde bakıyor.'Her yerden ölü kediler toplamaya başladık'Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, belli dönemlerde sokaklardan ölen kedileri topladıklarını belirterek, "Ben 8 kedimi FIP yüzünden kaybettim. Bahçede 50 kedim var, sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, 210 kediden şu an 50'ye düştük. O kadar çaresiziz ki, pahalı ve herkesin ulaşabileceği bir durumda değil ilaç. Her yerden ölü kediler toplamaya başladık" diye konuştu.'4 ayda yaklaşık 700 kedi öldü'Büyükada'da 2013 yılından beri ölen kedilerin istatistiğini tuttuğunu belirten Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Metin Türkmenoğlu ise şöyle konuştu:'FIP, koronavirüs ailesinden'FIP hastalığı hakkında bilgi veren Veteriner Celal Karabulut da, FIP'in corona virüs ailesinden ve kedilerde çok değişik semptomlara neden olan viral bir hastalık olduğunu söyledi.'Toplu beslenme sebebiyle yayılma olabilir'Veteriner Celal Karabulut hastalığı yayılma sebebine ilişkin de konuştu:Adalar Belediyesi'nden ise kedi ölümleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20210211/eskisehirde-kedi-koronavirusu-tehlikesi-viruslu-kedi-10-gun-yasiyor-1043791382.html
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virüs, kedi, hastalık, büyükada, veteriner

Büyükada'da kedilerde salgın iddiası: '4 ayda yaklaşık 700 kedi öldü'

11:50 03.06.2022
© DHABüyükada'da kedilerde salgın iddiası
Büyükada'da kedilerde salgın iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© DHA
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İstanbul Büyükada'da birçok kedi hastalandı. Hayvanseverler 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğünü öne sürdü. Kedilerin FIP olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' hastalığına yakalandığı iddia edilirken hayvanseverler kedileri karantinaya almaya başladı.
İstanbul Büyükada'da ''kedi koronavirüsü'' olarak bilinen ''Feline Enfeksiyoz Peritonit'' (FIP) hastalığı salgını başladığı öne sürüldü. Birçok kedinin de hastalık nedeniyle öldüğü iddia ediliyor.

Büyükada'da hayvanseverler, bulaşıcı ve bilinen bir tedavisi olmayan hastalığa karşı karantina odaları hazırlıyor. Gönüllüler, ağır hasta durumdaki kedilere kullanılmayan evlerde bakıyor.

'Her yerden ölü kediler toplamaya başladık'

Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, belli dönemlerde sokaklardan ölen kedileri topladıklarını belirterek, "Ben 8 kedimi FIP yüzünden kaybettim. Bahçede 50 kedim var, sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, 210 kediden şu an 50'ye düştük. O kadar çaresiziz ki, pahalı ve herkesin ulaşabileceği bir durumda değil ilaç. Her yerden ölü kediler toplamaya başladık" diye konuştu.

'4 ayda yaklaşık 700 kedi öldü'

Büyükada'da 2013 yılından beri ölen kedilerin istatistiğini tuttuğunu belirten Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Metin Türkmenoğlu ise şöyle konuştu:
"2013 yılından beri Büyükada'da ölen kedilerin istatistiğini tutuyorum. Senelik kedi ölümü 450-500 civarındaydı. Bu sene ocak ayının ilk haftasından itibaren mayıs ayına kadar yaklaşık 700 kedi öldü. Normal bir yılın 3 katı bir rakam. Bugüne kadar ölüm sebepleri farklıydı. Köpek saldırısı, akülü araçlar tarafından ezilme gibi sebepler vardı. Artık FIP ağırlıklı ölüm var. Yaklaşık 10 kedinin 7'si FIP nedeniyle ölüyor.''

'FIP, koronavirüs ailesinden'

FIP hastalığı hakkında bilgi veren Veteriner Celal Karabulut da, FIP'in corona virüs ailesinden ve kedilerde çok değişik semptomlara neden olan viral bir hastalık olduğunu söyledi.
Karabulut şöyle devam etti:

''Kedilerin kendisine ait corona virüsü var. Henüz insana bulaştığı tespit edilmedi. Yalnızca kedilere dair bir hastalık. Yüzde yüz ölümcül sonuçlanıyor. Radikal bir tedavisi yok. Son yıllarda çeşitli alternatif tedavileri var ama, kesin bir sonuç alabileceğimiz bir durum yok. Anne karnındayken de kedi yavruları yakalanabiliyor.

'Toplu beslenme sebebiyle yayılma olabilir'

Veteriner Celal Karabulut hastalığı yayılma sebebine ilişkin de konuştu:
"Hastalık ortaya çıktığında iş işten geçmiş oluyor. Son yıllarda ilaç çalışmaları da var. Adalar'da toplu beslenmeden kaynaklı hastalık yayılmış olabilir, tuvalet alanları da ortak olduğu için hastalığın yayılma oranı yüksek olabilir.''
Adalar Belediyesi'nden ise kedi ölümleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Kedi koronavirüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2021
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