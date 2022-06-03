https://tr.sputniknews.com/20220603/buyukadada-kedilerde-salgin-iddiasi-4-ayda-yaklasik-700-kedi-oldu-1056936885.html

Büyükada'da kedilerde salgın iddiası: '4 ayda yaklaşık 700 kedi öldü'

Büyükada'da kedilerde salgın iddiası: '4 ayda yaklaşık 700 kedi öldü'

İstanbul Büyükada'da birçok kedi hastalandı. Hayvanseverler 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğünü öne sürdü. Kedilerin FIP olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T11:50+0300

2022-06-03T11:50+0300

2022-06-03T11:50+0300

türkiye

virüs

kedi

hastalık

büyükada

veteriner

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İstanbul Büyükada'da ''kedi koronavirüsü'' olarak bilinen ''Feline Enfeksiyoz Peritonit'' (FIP) hastalığı salgını başladığı öne sürüldü. Birçok kedinin de hastalık nedeniyle öldüğü iddia ediliyor.Büyükada'da hayvanseverler, bulaşıcı ve bilinen bir tedavisi olmayan hastalığa karşı karantina odaları hazırlıyor. Gönüllüler, ağır hasta durumdaki kedilere kullanılmayan evlerde bakıyor.'Her yerden ölü kediler toplamaya başladık'Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, belli dönemlerde sokaklardan ölen kedileri topladıklarını belirterek, "Ben 8 kedimi FIP yüzünden kaybettim. Bahçede 50 kedim var, sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, 210 kediden şu an 50'ye düştük. O kadar çaresiziz ki, pahalı ve herkesin ulaşabileceği bir durumda değil ilaç. Her yerden ölü kediler toplamaya başladık" diye konuştu.'4 ayda yaklaşık 700 kedi öldü'Büyükada'da 2013 yılından beri ölen kedilerin istatistiğini tuttuğunu belirten Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Metin Türkmenoğlu ise şöyle konuştu:'FIP, koronavirüs ailesinden'FIP hastalığı hakkında bilgi veren Veteriner Celal Karabulut da, FIP'in corona virüs ailesinden ve kedilerde çok değişik semptomlara neden olan viral bir hastalık olduğunu söyledi.'Toplu beslenme sebebiyle yayılma olabilir'Veteriner Celal Karabulut hastalığı yayılma sebebine ilişkin de konuştu:Adalar Belediyesi'nden ise kedi ölümleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

https://tr.sputniknews.com/20210211/eskisehirde-kedi-koronavirusu-tehlikesi-viruslu-kedi-10-gun-yasiyor-1043791382.html

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virüs, kedi, hastalık, büyükada, veteriner