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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220603/canli--nebenzia-bati-ukraynaya-silah-gondererek-suc-isliyor-1056932879.html
CANLI | Nebenzya: Batı Ukrayna'ya silah göndererek suç işliyor
CANLI | Nebenzya: Batı Ukrayna'ya silah göndererek suç işliyor
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı'nın Ukrayna'ya silah yığarak iş işlediğini kaydetti. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye

CANLI | Nebenzya: Batı Ukrayna'ya silah göndererek suç işliyor

06:30 03.06.2022 (güncellendi: 06:56 03.06.2022)
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı'nın Ukrayna'ya silah yığarak iş işlediğini kaydetti.
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08:25 03.06.2022
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın servisi, 1.5 bin tonluk insani yardım paketinin Ukrayna ve Donbass'a teslim edildiğini açıkladı. Böylece bölgeye toplamda 25.5 bin ton yardım ulaştırılmış oldu.
07:03 03.06.2022
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı Dmitry Medvedev, Avrupa ve ABD'nin Kiev'e silah tedarik etmekten mutlu olduklarını, çünkü Ukraynalıları korumadan Rusya ile vekaleten savaştıklarını söyledi.
Medvedev, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler düzenlemeye çalışan aracıların çabalarını takdir ettiğini, ancak böyle bir toplantı için her şeyden önce tarafların arzusunun gerekli olduğunu kaydederek, Kiev'in bunun yerine düşmanlıkları sürdürmeyi tercih ettiğini belirtti.
07:02 03.06.2022
Ukrayna Yüksek Şurası Başkanı Ruslan Stefanchuk, Berlin ziyareti sırasında Alman makamlarını Kiev'e en kısa sürede, özellikle Leopard tankları ve Marder IFV'ler olmak üzere ağır silahlar sağlamaya çağırdı.
06:56 03.06.2022
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya: Batı Ukrayna'ya silah göndererek suç işliyor
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