Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı Dmitry Medvedev, Avrupa ve ABD'nin Kiev'e silah tedarik etmekten mutlu olduklarını, çünkü Ukraynalıları korumadan Rusya ile vekaleten savaştıklarını söyledi.

Medvedev, Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler düzenlemeye çalışan aracıların çabalarını takdir ettiğini, ancak böyle bir toplantı için her şeyden önce tarafların arzusunun gerekli olduğunu kaydederek, Kiev'in bunun yerine düşmanlıkları sürdürmeyi tercih ettiğini belirtti.