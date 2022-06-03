https://tr.sputniknews.com/20220603/cay-gen-havuzu-olusturuldu-2-bin-54-cesit-yer-aliyor-1056947248.html

'Çay Gen Havuzu' oluşturuldu: 2 bin 54 çeşit yer alıyor

'Çay Gen Havuzu' oluşturuldu: 2 bin 54 çeşit yer alıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde tespit edilen 2 bin 54 bitki çeşidinin yer aldığı 'Ulusal Çay Gen Havuzu' oluşturuldu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T14:55+0300

2022-06-03T14:55+0300

2022-06-03T14:58+0300

çay

yaşam

gen haritası

doğu karadeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056947105_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_9b91b39388233be6a7b546bae7fcf670.jpg

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ‘Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çay Çeşit Adaylarının Belirlenmesi' projesiyle çay üretimi yapılan Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki tarım alanları taranarak 2 bin 34 bitki çeşidi tespit edildi.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) elindeki yerli ve yabancı 20 tür çay bitkisinin de eklenmesiyle bu sayı, 2 bin 54'e yükseldi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ziraat Fakültesi tarafından TÜBİTAK destekli yürütülen proje ile tespit edilen çay bitkilerinin yer aldığı gen havuzu, Pazar ilçesinde açıldı. Gen havuzundaki bitkilerden en kaliteleri seçilerek, ticari değeri yüksek siyah, beyaz, yeşil ve oolong olarak adlandırılan çay çeşitleri üretilecek.‘Tüm çay plantasyonlarının tarandığı ilk ve tek çalışma’Törenle açılan Çay Gen Havuzu'nun açılışına Vali Kemal Çeber, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, akademisyenler ve görevliler katıldı.RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Karaman, projenin 1 Mart 2019'da başladığını belirterek ekiplerin ülkede çay tarımı yapılan Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun ile 31 ilçede yer alan çay plantasyonlarının tamamını taradığını söyledi. Prof. Dr. Karaman, 2 bin 34 farklı genotip tespit edilerek koruma altına alındığını kaydetti:TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal da dünyanın 5'inci çay gen havuzunu oluşturduklarını söyledi:Vali Çeber ise bölgenin çaya karşı yükümlülükleri olduğunu belirterek, "Rizeliler olarak, bölge olarak çayımıza gözümüz gibi bakmamız lazım. Bizi il olarak 1950'lerde bulunduğu yerden almış bugünlere getirmiş dolayısıyla çaya çok şey borçluyuz. Çayı korumak, gelecek nesillere aktarmak adına çok önemli bir proje hayata geçirildi" diye konuştu.Konuşmalarının ardından Çay Gen Havuzu, davetliler tarafından gezildi. Katılımcılar, Çay Gen Havuzu’ndaki çay bitkilerinden üretilen yeşil, siyah, beyaz ve oolong ile demlenen çayın tadımını yaptı.

doğu karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çay, gen haritası, doğu karadeniz