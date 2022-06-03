https://tr.sputniknews.com/20220603/chp-ankara-il-baskani-akilli-sadat-benzeri-yapilar-kaos-yaratmak-icin-bekliyor--1056937605.html

CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: SADAT benzeri yapılar kaos yaratmak için bekliyor

CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: SADAT benzeri yapılar kaos yaratmak için bekliyor

Gazeteciler ile bir araya gelen CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı seçim güvenliğine yönelik çalışma yaptıklarını belirterek, SADAT benzeri dernek ve... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T12:11+0300

2022-06-03T12:11+0300

2022-06-03T12:11+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

ali hikmet akıllı

seçim

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanı

sadat a.ş

erken seçim

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CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, gazeteciler ile kahvaltıda bir araya geldi. Seçim güvenliğine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Akıllı, SADAT benzeri derneklerin olduğunu öne sürdü.CHP Ankara İl Başkanı Akıllı, gazetecilere yaptığı değerlendirmede “2015 yılını hatırlayalım. İki seçim arasında şiddet olayları yaşandı. Bugün bir kaos ortamı yaratılmak isteniyor. Çatışmayı körüklemeye çalışan bir süreç var. Parti binalarına saldırılarla karşılaşabiliriz. Sokakta toplu şiddet eylemleriyle karşılaşabiliriz. Oradan sallarım iki boma diyen anlayış bugün hala iktidarda. Bu yapıları takip ediyoruz, şimdilik uyuyorlar gözlediğimiz o. SADAT veya benzeri merkezlerden düğmeye basıldığında harekete geçeceklerdir” ifadelerini kullandı. ‘Her sandıkta olacağız’ Sandık güvenliği konusunda aldıkları önlemler hakkında da bilgi veren Akıllı “Ankara örgütü bu seçimde yaklaşık 12 bin civarında kişi ile sandıkların başında olacak. Bu kişiler gece yarısı olmadan organizasyonu kuracak ve tüm ıslak imzalı tutanakları merkeze ulaştıracak. Her sandık başında görevlimiz olacaktır. Seçim güvenliğini Ankara’da sağlayacağımızın sözünü vermek isterim” dedi. ‘Adayımız Kılıçdaroğlu’CHP’nin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili de değerlendirme yapan Akıllı “Elbette adayı 6’lı masa belirleyecek ama ben il başkanı ve yönetim kurulu ve Ankara örgütü adına diyebilirim ki bizim adayımız sayın genel başkanımızdır. 6’lı masaya önerimiz budur. Biz o masadan aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte denklemin genel başkan lehine gelişmesini bekliyorum” değerlendirmesini yaptı.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ali hikmet akıllı, seçim, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, sadat a.ş, erken seçim