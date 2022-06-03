https://tr.sputniknews.com/20220603/covid-19un-kamu-ihale-sozlesmelerine-etkisi-konulu-genelge-yururlukten-kaldirildi-1056933049.html

'COVID-19'un Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı

'COVID-19'un Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı

Salgın sürecinde kamu ihalelerinde sözleşme sürelerinin uzatılabilmesi veya feshedilebilmesine yönelik "COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi"... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T07:16+0300

2022-06-03T07:16+0300

2022-06-03T07:16+0300

türkiye

koronavirüs

ihale

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 1 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan "COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu genelgenin yürürlükten kaldırılması kararı verildi.Söz konusu genelgede, Kamu İhale Kanunu'na göre sözleşme imzalayan firmaların COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yükümlülüklerini zamanında yerine getirememeleri durumunda idareye başvurabilecekleri ve yapılacak değerlendirme sonucunda süre uzatımı veya sözleşmenin feshine karar verilebileceği belirtilmişti.

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koronavirüs, ihale, resmi gazete