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'COVID-19'un Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı
'COVID-19'un Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı
Salgın sürecinde kamu ihalelerinde sözleşme sürelerinin uzatılabilmesi veya feshedilebilmesine yönelik "COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi"... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 1 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan "COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu genelgenin yürürlükten kaldırılması kararı verildi.Söz konusu genelgede, Kamu İhale Kanunu'na göre sözleşme imzalayan firmaların COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yükümlülüklerini zamanında yerine getirememeleri durumunda idareye başvurabilecekleri ve yapılacak değerlendirme sonucunda süre uzatımı veya sözleşmenin feshine karar verilebileceği belirtilmişti.
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koronavirüs, ihale, resmi gazete

'COVID-19'un Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı

07:16 03.06.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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Salgın sürecinde kamu ihalelerinde sözleşme sürelerinin uzatılabilmesi veya feshedilebilmesine yönelik "COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi, yürürlükten kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 1 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan "COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu genelgenin yürürlükten kaldırılması kararı verildi.
Söz konusu genelgede, Kamu İhale Kanunu'na göre sözleşme imzalayan firmaların COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yükümlülüklerini zamanında yerine getirememeleri durumunda idareye başvurabilecekleri ve yapılacak değerlendirme sonucunda süre uzatımı veya sözleşmenin feshine karar verilebileceği belirtilmişti.
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