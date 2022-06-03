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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T04:29+0300
2022-06-03T04:29+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
atama
rektör
rektör ataması
üniversite
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Özden, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahri Şahin, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Demir ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer Elmas atandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220531/ak-parti-ile-chp-arasinda-et-ve-sut-kurumunda-atama-tartismasi-1056850128.html
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recep tayyip erdoğan, atama, rektör, rektör ataması, üniversite, yök, yükseköğretim kurulu (yök)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı

04:29 03.06.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Özden, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahri Şahin, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Demir ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer Elmas atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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