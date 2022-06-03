https://tr.sputniknews.com/20220603/cumhurbaskani-erdogan-mali-gecis-donemi-devlet-baskani-goita-ile-telefonda-gorustu-1056961390.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T22:18+0300
2022-06-03T22:18+0300
2022-06-03T22:18+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
mali
recep tayyip erdoğan
assimi goita
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mali'de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.Türkiye olarak Mali'nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali'nin de aynı şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini ve FETÖ'nün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.Mali'nin kalkınmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirecek adımları atacaklarını kaydetti.
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cumhurbaşkanlığı, mali, recep tayyip erdoğan, assimi goita
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mali'de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Türkiye olarak Mali'nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali'nin de aynı şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini ve FETÖ'nün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Mali'nin kalkınmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirecek adımları atacaklarını kaydetti.