https://tr.sputniknews.com/20220603/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-ile-gorustu-1056956690.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan- Stoltenberg görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T19:10+0300
2022-06-03T19:10+0300
2022-06-03T19:45+0300
politika
recep tayyip erdoğan
jens stoltenberg
nato
isveç
finlandiya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik taleplerine dair Türkiye’nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye’nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.
isveç
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recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato, isveç, finlandiya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
19:10 03.06.2022 (güncellendi: 19:45 03.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan- Stoltenberg görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik taleplerine dair Türkiye’nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye’nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.