https://tr.sputniknews.com/20220603/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-ile-gorustu-1056956690.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan- Stoltenberg görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T19:10+0300

2022-06-03T19:10+0300

2022-06-03T19:45+0300

politika

recep tayyip erdoğan

jens stoltenberg

nato

isveç

finlandiya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102590/76/1025907670_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_0b555d49a5689e119e2b399c7fad9405.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik taleplerine dair Türkiye’nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye’nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

isveç

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato, isveç, finlandiya