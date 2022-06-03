https://tr.sputniknews.com/20220603/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-taleplerimizde-ilerleme-gordugumuzde-surec-ilerleyecektir-1056954797.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Taleplerimizde ilerleme gördüğümüzde süreç ilerleyecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Taleplerimizde ilerleme gördüğümüzde süreç ilerleyecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in bu ay Madrid'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde üyelik hedeflerinde ilerleme kaydetmelerinin... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T17:58+0300

2022-06-03T17:58+0300

2022-06-03T17:58+0300

politika

ibrahim kalın

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İspanyol El Pais gazetesine verdiği demeçte, 29-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde ilerleme kaydedilip kaydedilemeyeceğinin Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin taleplerine nasıl yanıt vereceğine bağlı olduğunu aktardı.Kalın "Süreç İsveç ve Finlandiya'nın ne yapacağına bağlı. Taleplerimizde ilerleme gördüğümüzde süreç ilerleyecektir. NATO bir turizm ya da ekonomi ittifakı değil; bir güvenlik ittifakıdır, yani tüm üyelerine eşit ve adil bir şekilde güvenliği sağlamalıdır" dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu hafta Washington'a yaptığı ziyarette, konuyu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Finlandiya, İsveç ve Türkiye'den üst düzey yetkilileri Brüksel'de bir araya getireceğini söylemişti.

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ibrahim kalın