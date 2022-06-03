https://tr.sputniknews.com/20220603/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-taleplerimizde-ilerleme-gordugumuzde-surec-ilerleyecektir-1056954797.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Taleplerimizde ilerleme gördüğümüzde süreç ilerleyecektir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Taleplerimizde ilerleme gördüğümüzde süreç ilerleyecektir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in bu ay Madrid'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde üyelik hedeflerinde ilerleme kaydetmelerinin... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T17:58+0300
2022-06-03T17:58+0300
2022-06-03T17:58+0300
politika
ibrahim kalın
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İspanyol El Pais gazetesine verdiği demeçte, 29-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde ilerleme kaydedilip kaydedilemeyeceğinin Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin taleplerine nasıl yanıt vereceğine bağlı olduğunu aktardı.Kalın "Süreç İsveç ve Finlandiya'nın ne yapacağına bağlı. Taleplerimizde ilerleme gördüğümüzde süreç ilerleyecektir. NATO bir turizm ya da ekonomi ittifakı değil; bir güvenlik ittifakıdır, yani tüm üyelerine eşit ve adil bir şekilde güvenliği sağlamalıdır" dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu hafta Washington'a yaptığı ziyarette, konuyu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Finlandiya, İsveç ve Türkiye'den üst düzey yetkilileri Brüksel'de bir araya getireceğini söylemişti.
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ibrahim kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Taleplerimizde ilerleme gördüğümüzde süreç ilerleyecektir
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in bu ay Madrid'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde üyelik hedeflerinde ilerleme kaydetmelerinin Türkiye'nin taleplerine vereceği yanıta bağlı olduğunu söyledi. Sözcü Kalın, "Taleplerimizde ilerleme gördüğümüzde süreç ilerleyecektir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İspanyol El Pais gazetesine verdiği demeçte, 29-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde ilerleme kaydedilip kaydedilemeyeceğinin Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin taleplerine nasıl yanıt vereceğine bağlı olduğunu aktardı.
Kalın "Süreç İsveç ve Finlandiya'nın ne yapacağına bağlı. Taleplerimizde ilerleme gördüğümüzde süreç ilerleyecektir. NATO bir turizm ya da ekonomi ittifakı değil; bir güvenlik ittifakıdır, yani tüm üyelerine eşit ve adil bir şekilde güvenliği sağlamalıdır" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu hafta Washington'a yaptığı ziyarette, konuyu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Finlandiya, İsveç ve Türkiye'den üst düzey yetkilileri Brüksel'de bir araya getireceğini söylemişti.