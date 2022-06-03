https://tr.sputniknews.com/20220603/diyarbakirda-14-milyon-liralik-kuyumcu-vurgunu-1056935593.html
Diyarbakır'da 14 milyon liralık kuyumcu vurgunu
Diyarbakır'da 14 milyon liralık kuyumcu vurgunu
Diyarbakır Bağlar'da kuyumcu dükkanı işleten 6 şüpheli, aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişinin 14 milyon lirasını... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T10:58+0300
2022-06-03T10:58+0300
2022-06-03T10:58+0300
türkiye
kuyumcu
diyarbakır
dolandırıcılık
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kuyumculuk yapan 6 kişi iddiaya göre, yüksek kazanç vaadiyle çevreleri ile müşterilerinden 14 milyon lira değerinde altın, döviz ve Türk Lirası topladı. Kuyumcu dükkanının 4 gün önce kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine ulaşmadı.Daha sonra aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişi, polise giderek şikayetçi oldu.6 şüpheli hakkında, savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı. 1 kişinin de yurt dışına kaçtığı tespit edildi.Apartman görevlisinden 450 bin liraMağdurlar arasındaki apartman görevlisinin, yüksek kazanç vadeden şüphelilere 450 bin lira, bir seyyar satıcının ise 250 bin liralık altın ve döviz verdiği kaydedildi. Mağdur sayısı ve para miktarının, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220530/kiralik-bungalov-ile-5-milyon-liralik-vurgun-supheliler-parayi-eglenceye-harcamis-1056806392.html
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kuyumcu, diyarbakır, dolandırıcılık
Diyarbakır'da 14 milyon liralık kuyumcu vurgunu
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Diyarbakır Bağlar'da kuyumcu dükkanı işleten 6 şüpheli, aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişinin 14 milyon lirasını dolandırarak kayıplara karıştı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kuyumculuk yapan 6 kişi iddiaya göre, yüksek kazanç vaadiyle çevreleri ile müşterilerinden 14 milyon lira değerinde altın, döviz ve Türk Lirası topladı. Kuyumcu dükkanının 4 gün önce kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine ulaşmadı.
Daha sonra aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişi, polise giderek şikayetçi oldu.
6 şüpheli hakkında, savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı. 1 kişinin de yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
Apartman görevlisinden 450 bin lira
Mağdurlar arasındaki apartman görevlisinin, yüksek kazanç vadeden şüphelilere 450 bin lira, bir seyyar satıcının ise 250 bin liralık altın ve döviz verdiği kaydedildi. Mağdur sayısı ve para miktarının, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.