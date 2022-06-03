https://tr.sputniknews.com/20220603/diyarbakirda-14-milyon-liralik-kuyumcu-vurgunu-1056935593.html

Diyarbakır'da 14 milyon liralık kuyumcu vurgunu

Diyarbakır'da 14 milyon liralık kuyumcu vurgunu

Diyarbakır Bağlar'da kuyumcu dükkanı işleten 6 şüpheli, aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişinin 14 milyon lirasını... 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T10:58+0300

2022-06-03T10:58+0300

2022-06-03T10:58+0300

türkiye

kuyumcu

diyarbakır

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1056935473_0:40:770:473_1920x0_80_0_0_95748ea108be9eb83e2547931366a554.jpg

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kuyumculuk yapan 6 kişi iddiaya göre, yüksek kazanç vaadiyle çevreleri ile müşterilerinden 14 milyon lira değerinde altın, döviz ve Türk Lirası topladı. Kuyumcu dükkanının 4 gün önce kapalı olduğunu gören bazı müşteriler, sahiplerine ulaşmadı.Daha sonra aralarında apartman görevlisi ile seyyar satıcıların da olduğu 100 kişi, polise giderek şikayetçi oldu.6 şüpheli hakkında, savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı. 1 kişinin de yurt dışına kaçtığı tespit edildi.Apartman görevlisinden 450 bin liraMağdurlar arasındaki apartman görevlisinin, yüksek kazanç vadeden şüphelilere 450 bin lira, bir seyyar satıcının ise 250 bin liralık altın ve döviz verdiği kaydedildi. Mağdur sayısı ve para miktarının, gelecek şikayetlere bağlı olarak artabileceği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220530/kiralik-bungalov-ile-5-milyon-liralik-vurgun-supheliler-parayi-eglenceye-harcamis-1056806392.html

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuyumcu, diyarbakır, dolandırıcılık