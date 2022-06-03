Diyarbakır'ın 500 yıllık taş köprüsü

© Sertaç KayarDevegeçidi Köprüsü, kentin pek bilinmeyen ve hakkında çok az bilgi bulunan köprülerinden biri.
1/6
© Sertaç Kayar
Devegeçidi Köprüsü, kentin pek bilinmeyen ve hakkında çok az bilgi bulunan köprülerinden biri.
© Sputnik . Sertaç KayarKöprü üzerinde yapım yılını belirten bir yazıt yok, ancak bazı kaynaklar IV. Murat’ın Bağdat seferi zamanında yapıldığını söylüyor.
2/6
© Sputnik . Sertaç Kayar
Köprü üzerinde yapım yılını belirten bir yazıt yok, ancak bazı kaynaklar IV. Murat’ın Bağdat seferi zamanında yapıldığını söylüyor.
© Sputnik / Sertaç KayarBazalt taşının hakim olduğu ve yedi gözü bulunan tarihi köprünün toplam uzunluğu 119 metredir.
3/6
© Sputnik / Sertaç Kayar
Bazalt taşının hakim olduğu ve yedi gözü bulunan tarihi köprünün toplam uzunluğu 119 metredir.
© AA / Sertaç Kayar500 yıldır ayakta duran köprü halen ulaşım için kullanılıyor.
4/6
© AA / Sertaç Kayar
500 yıldır ayakta duran köprü halen ulaşım için kullanılıyor.
© Sertaç KayarKöprünün altında geçen suyun üstünde çıkan nilüfer çiçeği tarihi köprüye ayrı bir hava katıyor.
5/6
© Sertaç Kayar
Köprünün altında geçen suyun üstünde çıkan nilüfer çiçeği tarihi köprüye ayrı bir hava katıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır-Ergani karayolu üzerinde, Dicle Nehri’nin kollarından biri olan Devegeçidi suyu üzerinde yapılmış.
6/6
© Sputnik / Sertaç Kayar
Diyarbakır-Ergani karayolu üzerinde, Dicle Nehri’nin kollarından biri olan Devegeçidi suyu üzerinde yapılmış.