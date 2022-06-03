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Diyarbakır'ın 500 yıllık taş köprüsü
Diyarbakır'ın 500 yıllık taş köprüsü
Dicle Nehri’nin kollarından biri olan Devegeçidi suyu üzerine kurulan 500 yıllık Devegeçidi Köprüsü hem mimari hem doğa manzarasıyla dikkat çekiyor. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
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dicle nehri, doğa, фото

Diyarbakır'ın 500 yıllık taş köprüsü

13:58 03.06.2022
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Dicle Nehri’nin kollarından biri olan Devegeçidi suyu üzerine kurulan 500 yıllık Devegeçidi Köprüsü hem mimari hem doğa manzarasıyla dikkat çekiyor.
© Sertaç KayarDevegeçidi Köprüsü, kentin pek bilinmeyen ve hakkında çok az bilgi bulunan köprülerinden biri.
Diyarbakır'ın 500 yıllık taş köprüsü - Sputnik Türkiye
1/6
© Sertaç Kayar
Devegeçidi Köprüsü, kentin pek bilinmeyen ve hakkında çok az bilgi bulunan köprülerinden biri.
© Sputnik . Sertaç KayarKöprü üzerinde yapım yılını belirten bir yazıt yok, ancak bazı kaynaklar IV. Murat’ın Bağdat seferi zamanında yapıldığını söylüyor.
Diyarbakır'ın 500 yıllık taş köprüsü - Sputnik Türkiye
2/6
© Sputnik . Sertaç Kayar
Köprü üzerinde yapım yılını belirten bir yazıt yok, ancak bazı kaynaklar IV. Murat’ın Bağdat seferi zamanında yapıldığını söylüyor.
© Sputnik / Sertaç KayarBazalt taşının hakim olduğu ve yedi gözü bulunan tarihi köprünün toplam uzunluğu 119 metredir.
Diyarbakır'ın 500 yıllık taş köprüsü - Sputnik Türkiye
3/6
© Sputnik / Sertaç Kayar
Bazalt taşının hakim olduğu ve yedi gözü bulunan tarihi köprünün toplam uzunluğu 119 metredir.
© AA / Sertaç Kayar500 yıldır ayakta duran köprü halen ulaşım için kullanılıyor.
Diyarbakır'ın 500 yıllık taş köprüsü - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Sertaç Kayar
500 yıldır ayakta duran köprü halen ulaşım için kullanılıyor.
© Sertaç KayarKöprünün altında geçen suyun üstünde çıkan nilüfer çiçeği tarihi köprüye ayrı bir hava katıyor.
Diyarbakır'ın 500 yıllık taş köprüsü - Sputnik Türkiye
5/6
© Sertaç Kayar
Köprünün altında geçen suyun üstünde çıkan nilüfer çiçeği tarihi köprüye ayrı bir hava katıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır-Ergani karayolu üzerinde, Dicle Nehri’nin kollarından biri olan Devegeçidi suyu üzerinde yapılmış.
Diyarbakır'ın 500 yıllık taş köprüsü - Sputnik Türkiye
6/6
© Sputnik / Sertaç Kayar
Diyarbakır-Ergani karayolu üzerinde, Dicle Nehri’nin kollarından biri olan Devegeçidi suyu üzerinde yapılmış.
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