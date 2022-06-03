https://tr.sputniknews.com/20220603/ege-denizinde-44-buyuklugunde-deprem--1056957614.html

Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T19:42+0300

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türkiye

deprem

ege

akdeniz

afad

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 19.05'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.Büyüklüğü 4.4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 12.64 kilometre olarak belirlendi.

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deprem, ege, akdeniz, afad