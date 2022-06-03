Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220603/ege-denizinde-44-buyuklugunde-deprem--1056957614.html
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T19:42+0300
2022-06-03T19:42+0300
türkiye
deprem
ege
akdeniz
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 19.05'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.Büyüklüğü 4.4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 12.64 kilometre olarak belirlendi.
türkiye
ege
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_5:0:522:388_1920x0_80_0_0_9692aaf6e885688f79c9247c564a8221.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, ege, akdeniz, afad

Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

19:42 03.06.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 19.05'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 4.4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 12.64 kilometre olarak belirlendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала