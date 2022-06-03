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Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T19:42+0300
2022-06-03T19:42+0300
2022-06-03T19:42+0300
türkiye
deprem
ege
akdeniz
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 19.05'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.Büyüklüğü 4.4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 12.64 kilometre olarak belirlendi.
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deprem, ege, akdeniz, afad
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 19.05'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 4.4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 12.64 kilometre olarak belirlendi.