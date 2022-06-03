https://tr.sputniknews.com/20220603/ekonomistlerden-tuike-tepki-savunanlar-bile-bosa-dusmus-durumda-artik-1056964335.html
Ekonomistlerden TÜİK’e tepki: 'Savunanlar bile boşa düşmüş durumda artık'
Ekonomistlerden TÜİK’e tepki: 'Savunanlar bile boşa düşmüş durumda artık'
Gazeteci Ozan Gündoğdu, mayıs ayı enflasyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Artış sepeti yok ama enflasyon rakamı var. TÜİK’i savunan kişiler bile boşa... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T23:22+0300
2022-06-03T23:22+0300
2022-06-03T23:22+0300
akşam postasi
ozan gündoğdu
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
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TÜİK’in 2003’ten beri enflasyon sepetindeki her maddeye ait değişim tablosu Mayıs ayında yayınlanmadı. Sosyal medyada ekonomistlerin tepki gösterdiği bu durumu Ozan Gündoğdu Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Gündoğdu, “Artış sepeti yok ama enflasyon rakamı var. TÜİK’i savunan kişiler bile boşa düşmüş durumda artık” dedi.Gündoğdu, değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:
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Atilla Güner
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
ozan gündoğdu, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon
Ekonomistlerden TÜİK’e tepki: 'Savunanlar bile boşa düşmüş durumda artık'
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Gazeteci Ozan Gündoğdu, mayıs ayı enflasyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Artış sepeti yok ama enflasyon rakamı var. TÜİK’i savunan kişiler bile boşa düşmüş durumda artık” ifadelerini kullandı.
TÜİK’in 2003’ten beri enflasyon sepetindeki her maddeye ait değişim tablosu Mayıs ayında yayınlanmadı.
Sosyal medyada ekonomistlerin tepki gösterdiği bu durumu Ozan Gündoğdu Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Gündoğdu, “Artış sepeti yok ama enflasyon rakamı var. TÜİK’i savunan kişiler bile boşa düşmüş durumda artık” dedi.
Gündoğdu, değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:
“Bizim daha önce bildiğimiz bir veri açıklanmadı. 2003 Yılından, 2022 yılının Nisan ayına kadar her ay açıklanan bir şey açıklanmıyor. TÜİK her ay enflasyonu açıkladığı gün 418 ürünün her birinin fiyat listesini görebiliyorduk. Mayıs ayı verisi açıklanmadı. Sendikacılar ve finansçılar kriz yaşıyorlar çünkü sağlamasını yapamadıklarını söylüyorlar. Enflasyon açıklanıyor yüzde 73.. ama neye göre? Mayıs ayı verisini açıklamayıp artık bu veriyi açıklamıyoruz derlerse enflasyon verisine tümden güven gider çünkü genel kanaat zaten TÜİK’in enflasyon verisinin doğru olmadığı yönünde fakat yine de TÜİK’i savunmaya çalışan itibarlı iktisatçılar arasından isimler oluyordu. TÜİK doğru ENAG yanlış gibi bir yaklaşım içinde değildim çünkü elimde veri yok. TÜİK’in neden yalan söylediğine ilişkin veri bulsaydım eğer tamam ama veri olmadığı için TÜİK yanlıştır diyemiyorum, doğru değildir diyebiliyorum. TÜİK’i savunanların tümü bu haliyle boşa düşmüş durumda çünkü bu veriye dayanak yok. Artış sepeti yok ama enflasyon rakamı var.”