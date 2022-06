Ekonomistlerden TÜİK’e tepki: 'Savunanlar bile boşa düşmüş durumda artık'

“Bizim daha önce bildiğimiz bir veri açıklanmadı. 2003 Yılından, 2022 yılının Nisan ayına kadar her ay açıklanan bir şey açıklanmıyor. TÜİK her ay enflasyonu açıkladığı gün 418 ürünün her birinin fiyat listesini görebiliyorduk. Mayıs ayı verisi açıklanmadı. Sendikacılar ve finansçılar kriz yaşıyorlar çünkü sağlamasını yapamadıklarını söylüyorlar. Enflasyon açıklanıyor yüzde 73.. ama neye göre? Mayıs ayı verisini açıklamayıp artık bu veriyi açıklamıyoruz derlerse enflasyon verisine tümden güven gider çünkü genel kanaat zaten TÜİK’in enflasyon verisinin doğru olmadığı yönünde fakat yine de TÜİK’i savunmaya çalışan itibarlı iktisatçılar arasından isimler oluyordu. TÜİK doğru ENAG yanlış gibi bir yaklaşım içinde değildim çünkü elimde veri yok. TÜİK’in neden yalan söylediğine ilişkin veri bulsaydım eğer tamam ama veri olmadığı için TÜİK yanlıştır diyemiyorum, doğru değildir diyebiliyorum. TÜİK’i savunanların tümü bu haliyle boşa düşmüş durumda çünkü bu veriye dayanak yok. Artış sepeti yok ama enflasyon rakamı var.”