https://tr.sputniknews.com/20220603/enag-yillik-enflasyon-yuzde-16076-1056934117.html
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 160.76
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 160.76
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yıllık enflasyonu yüzde 160,76 olarak açıkladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T09:27+0300
2022-06-03T09:27+0300
2022-06-03T09:33+0300
ekonomi
enagrup
enflasyon
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ENAG, mayıs ayı enflasyonunu üç haneli olarak açıkladı.ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5,46 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 160,76 oldu.
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enagrup, enflasyon
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 160.76
09:27 03.06.2022 (güncellendi: 09:33 03.06.2022) Abone ol
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yıllık enflasyonu yüzde 160,76 olarak açıkladı.
ENAG, mayıs ayı enflasyonunu üç haneli olarak açıkladı.
ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5,46 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 160,76 oldu.