https://tr.sputniknews.com/20220603/enag-yillik-enflasyon-yuzde-16076-1056934117.html

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 160.76

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 160.76

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yıllık enflasyonu yüzde 160,76 olarak açıkladı. 03.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-03T09:27+0300

2022-06-03T09:27+0300

2022-06-03T09:33+0300

ekonomi

enagrup

enflasyon

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ENAG, mayıs ayı enflasyonunu üç haneli olarak açıkladı.ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5,46 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 160,76 oldu.

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enagrup, enflasyon